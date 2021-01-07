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2017 RAM 1500

125,000 KM

Details Description Features

$20,990

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2017 RAM 1500

2017 RAM 1500

SLT/4X4/3.6L/NO ACCIDENTS/SAFETY INCLUDED

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2017 RAM 1500

SLT/4X4/3.6L/NO ACCIDENTS/SAFETY INCLUDED

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$20,990

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125,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6510982

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Passengers 3
  • Mileage 125,000 KM

Vehicle Description

SAFETY INCLUDED - CARFAX AVAILABLE - NO ACCIDENTS - 

2 SETS OF TIRES ORIGINAL WHEELS WITH ALL SEASON & WINTER TIRES ON NICE AFTERMARKET WHEELS -

MBRP PERFORMANCE EXHAUST -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

WE FINANCE EVERYONE - WE ACCEPT CREDIT CARDS 

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY -

TO BOOK AN APPOINTMENT PLEASE LET US KNOW THE DAY, TIME, AND PHONE NUMBER -

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINTMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINTMENT -

www.asprestigeautosales.com

PLEASE CALL: 519-267-8448 or simply check our website to book an appointment.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Trailer Hitch
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Cloth Seats
Lumbar Support
Warranty Available
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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