2018 Subaru Outback

107,286 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2018 Subaru Outback

LIMITED / NO ACCIDENTS / LEATHER / NAV / SUNROOF

2018 Subaru Outback

LIMITED / NO ACCIDENTS / LEATHER / NAV / SUNROOF

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

$CALL

+ taxes & licensing

Used
107,286KM
Excellent Condition
VIN 4S4BSFNC6J3254056

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 107,286 KM

Vehicle Description

LIMITED *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** PREMIUM HARMON KARDON SOUND SYSTEM *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** BLINDSPOT DETECTION *** LANE DEPARTURE WARNING *** HEATED SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL *** AWD *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

$CALL

+ taxes & licensing>

