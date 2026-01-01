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<p>BLACK EDITION *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** NAVIGATION *** AWD *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL *** POWER SEATS WITH MEMORY *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** STEERING ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLINDSPOT DETECTION *** FORWARD COLLISION CONTROL *** FULLY LOADED *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2020 Honda CR-V

94,941 KM

Details Description Features

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2020 Honda CR-V

BLACK EDITION / NO ACCIDENTS / PANO ROOF / NAV

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14333993

2020 Honda CR-V

BLACK EDITION / NO ACCIDENTS / PANO ROOF / NAV

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1782339425340
  2. 1782339425871
  3. 1782339426290
  4. 1782339426702
  5. 1782339427247
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Used
94,941KM
Excellent Condition
VIN 2HKRW2H98LH229750

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 94,941 KM

Vehicle Description

BLACK EDITION *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** NAVIGATION *** AWD *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL *** POWER SEATS WITH MEMORY *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** STEERING ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLINDSPOT DETECTION *** FORWARD COLLISION CONTROL *** FULLY LOADED *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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Car Match Canada

519-621-4333

2020 Honda CR-V