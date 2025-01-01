$CALL+ taxes & licensing
2021 Honda CR-V
SPORT / ROOF / LEATHER TRIM / AWD / HTD SEATS
Location
Car Match Canada
6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
519-621-4333
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 158,370 KM
Vehicle Description
SPORT *** HYBRID LEATHER CLOTH INTERIOR *** SUNROOF *** AWD *** BLINDSPOT CAMERA *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL *** FRONT COLLISION WARNING SYSTEM *** LANE ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****
HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM
ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
Vehicle Features
