2021 Toyota Sienna
LE / PWR DOORS / BLUETOOTH / 8 PASS / HYBRID
Location
Car Match Canada
6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
519-621-4333
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Grey
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 123,149 KM
Vehicle Description
LE *** 8 PASSENGER *** POWER DOORS *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE DEPARTURE WANRING *** HEATED STEERING WHEEL *** BLUETOOTH *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED
FINANCE: $39,995
CASH: $40,495
HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM
ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
Vehicle Features
