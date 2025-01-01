Menu
<p>LE *** 8 PASSENGER *** POWER DOORS *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE DEPARTURE WANRING *** HEATED STEERING WHEEL *** BLUETOOTH *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****</p><p>FINANCE: $39,995</p><p>CASH: $40,495<br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2021 Toyota Sienna

123,149 KM

$39,995

+ taxes & licensing
2021 Toyota Sienna

LE / PWR DOORS / BLUETOOTH / 8 PASS / HYBRID

13068052

2021 Toyota Sienna

LE / PWR DOORS / BLUETOOTH / 8 PASS / HYBRID

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

$39,995

+ taxes & licensing

Used
123,149KM
VIN 5TDGRKEC0MS072709

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 123,149 KM

Vehicle Description

LE *** 8 PASSENGER *** POWER DOORS *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE DEPARTURE WANRING *** HEATED STEERING WHEEL *** BLUETOOTH *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****

FINANCE: $39,995

CASH: $40,495

HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Keyless Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Mirrors
Power Windows
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

AM/FM Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass

Climate Control

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Power Driver Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)

Transmission w/Dual Shift Mode

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

2021 Toyota Sienna