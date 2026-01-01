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<p>LE *** NO ACCIDENTS *** ONE OWNER *** HYBRID *** AWD *** BLINDSPOT DETECTION *** DUAL CLIMATE CONTROL *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLUETOOTH *** POWER DRIVER SEAT *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2021 Toyota Venza

109,036 KM

Details Description Features

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2021 Toyota Venza

LE / ONE OWNER / NO ACCIDENTS / AWD / HYBRID

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14206436.814856144?w=640&h=480&q=75&oid=31090

2021 Toyota Venza

LE / ONE OWNER / NO ACCIDENTS / AWD / HYBRID

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1780438720678
  2. 1780438721159
  3. 1780438721580
  4. 1780438722014
  5. 1780438722473
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Used
109,036KM
Excellent Condition
VIN JTEAAAAH7MJ065127

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 109,036 KM

Vehicle Description

LE *** NO ACCIDENTS *** ONE OWNER *** HYBRID *** AWD *** BLINDSPOT DETECTION *** DUAL CLIMATE CONTROL *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLUETOOTH *** POWER DRIVER SEAT *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Rear Spoiler
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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Car Match Canada

519-621-4333

2021 Toyota Venza