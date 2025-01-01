Menu
ST LINE *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** NAVIGATION *** 12 VERTICAL TOUCH SCREEN *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** STEERING ASSIST *** POWER SEATS *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL  VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****

FINANCE PRICE: $26,995

CASH PRICE: $27,495

HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

2022 Ford Edge

81,768 KM

$26,995

2022 Ford Edge

ST LINE / NO ACCIDENTS / LEATHER / PANO ROOF / NAV

13201013

2022 Ford Edge

ST LINE / NO ACCIDENTS / LEATHER / PANO ROOF / NAV

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

$26,995

Used
81,768KM
Excellent Condition
VIN 2FMPK4J97NBA77074

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 81,768 KM

Vehicle Description

ST LINE *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** NAVIGATION *** 12" VERTICAL TOUCH SCREEN *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** STEERING ASSIST *** POWER SEATS *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL  VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****

FINANCE PRICE: $26,995

CASH PRICE: $27,495


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
