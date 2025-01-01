Menu
Account
Sign In
<p>TOURING *** NO ACCIDENTS *** NAVIGATION *** LEATHER *** SUNROOF *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** BLINDSPOT CAMERA *** WIRELESS CHARGING PAD *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** REAR PARKING AID *** REAR CAMERA *** LOADED *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2022 Honda Civic

102,762 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2022 Honda Civic

TOURING / NO ACCIDENTS / NAV / SUNROOF / LEATHER

Watch This Vehicle
12978610

2022 Honda Civic

TOURING / NO ACCIDENTS / NAV / SUNROOF / LEATHER

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1758135784245
  2. 1758135784848
  3. 1758135785262
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
102,762KM
Excellent Condition
VIN 2HGFE1F92NH000030

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 102,762 KM

Vehicle Description

TOURING *** NO ACCIDENTS *** NAVIGATION *** LEATHER *** SUNROOF *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** BLINDSPOT CAMERA *** WIRELESS CHARGING PAD *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** REAR PARKING AID *** REAR CAMERA *** LOADED *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Car Match Canada

Used 2019 Ford F-150 XLT / NO ACCIDENTS / 5.0L / 4X4 / CREW CAB for sale in Cambridge, ON
2019 Ford F-150 XLT / NO ACCIDENTS / 5.0L / 4X4 / CREW CAB 153,299 KM $CALL + tax & lic
Used 2019 Mazda MAZDA3 GT / NO ACCIDENTS / LEATHER / ROOF / NAV / LOADED for sale in Cambridge, ON
2019 Mazda MAZDA3 GT / NO ACCIDENTS / LEATHER / ROOF / NAV / LOADED 131,084 KM $CALL + tax & lic
Used 2022 Kia Seltos EX / NO ACCIDENTS / AWD / LEATHER / SUNROOF for sale in Cambridge, ON
2022 Kia Seltos EX / NO ACCIDENTS / AWD / LEATHER / SUNROOF 85,123 KM $22,995 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Exchange Policy

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Car Match Canada

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-621-XXXX

(click to show)

519-621-4333

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Car Match Canada

519-621-4333

2022 Honda Civic