Menu
Account
Sign In
<p>LX *** AWD *** HEATED SEATS *** FRONT COLLISION CONTROL *** STEERING ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLUETOOTH *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** CLIMATE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2022 Honda HR-V

93,065 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2022 Honda HR-V

LX / AWD / HTD SEATS / STEERING ASSIST / ECO MODE

Watch This Vehicle
13467969

2022 Honda HR-V

LX / AWD / HTD SEATS / STEERING ASSIST / ECO MODE

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1768346627
  2. 1768346627
  3. 1768346627
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
93,065KM
Excellent Condition
VIN 3CZRU6H31NM102435

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 93,065 KM

Vehicle Description

LX *** AWD *** HEATED SEATS *** FRONT COLLISION CONTROL *** STEERING ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** BLUETOOTH *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** CLIMATE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Car Match Canada

Used 2025 Kia K4 LX / NO ACCIDENTS / HTD SEATS / BLUETOOTH / CRUISE for sale in Cambridge, ON
2025 Kia K4 LX / NO ACCIDENTS / HTD SEATS / BLUETOOTH / CRUISE 30,484 KM $22,888 + tax & lic
Used 2022 Lincoln Aviator RESERVE / NO ACCIDENTS / PANO ROOF /NAV / 360 CAM for sale in Cambridge, ON
2022 Lincoln Aviator RESERVE / NO ACCIDENTS / PANO ROOF /NAV / 360 CAM 84,753 KM $42,995 + tax & lic
Used 2022 Ford F-150 LARIAT / NO ACCIDENTS / NAV / LEATHER/360 CAM/5.0L for sale in Cambridge, ON
2022 Ford F-150 LARIAT / NO ACCIDENTS / NAV / LEATHER/360 CAM/5.0L 73,025 KM $49,995 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Exchange Policy

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Car Match Canada

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-621-XXXX

(click to show)

519-621-4333

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Car Match Canada

519-621-4333

2022 Honda HR-V