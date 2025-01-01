Menu
Account
Sign In
<p>*** PREFERRED *** PANORAMIC SUNROOF *** LEATHER *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** AWD *** DUAL CLIMATE CONTROL *** LANE ASSIST *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2022 Hyundai Tucson

77,620 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2022 Hyundai Tucson

PREFERRED/ PANO ROOF / LEATHER / AWD / LANE ASSIST

Watch This Vehicle
12838501

2022 Hyundai Tucson

PREFERRED/ PANO ROOF / LEATHER / AWD / LANE ASSIST

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1754598823736
  2. 1754598824191
  3. 1754598824634
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
77,620KM
Excellent Condition
VIN KM8JCCAE9NU026051

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 77,620 KM

Vehicle Description

*** PREFERRED *** PANORAMIC SUNROOF *** LEATHER *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** AWD *** DUAL CLIMATE CONTROL *** LANE ASSIST *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Car Match Canada

Used 2017 Mazda MAZDA6 GT / NAV / ROOF / LEATHER / BOSE SOUND / HTD SEATS for sale in Cambridge, ON
2017 Mazda MAZDA6 GT / NAV / ROOF / LEATHER / BOSE SOUND / HTD SEATS 17,793 KM $CALL + tax & lic
Used 2022 Hyundai Tucson PREFERRED/ PANO ROOF / LEATHER / AWD / LANE ASSIST for sale in Cambridge, ON
2022 Hyundai Tucson PREFERRED/ PANO ROOF / LEATHER / AWD / LANE ASSIST 77,620 KM $CALL + tax & lic
Used 2020 Honda Civic TOURING / NO ACCIDENTS / LEATHER / ROOF / NAV for sale in Cambridge, ON
2020 Honda Civic TOURING / NO ACCIDENTS / LEATHER / ROOF / NAV 47,225 KM $CALL + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Exchange Policy

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Car Match Canada

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-621-XXXX

(click to show)

519-621-4333

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Car Match Canada

519-621-4333

2022 Hyundai Tucson