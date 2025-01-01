$66,995+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
2023 Ford Transit
350 Wagon Med. Roof XL w/Sliding Pass. 148-in. WB
2023 Ford Transit
350 Wagon Med. Roof XL w/Sliding Pass. 148-in. WB
Location
Werner's Auto Sales & Service
78 Shade St., Cambridge, ON N1R 4J8
519-621-7711
$66,995
+ taxes & licensing
Used
45,044KM
VIN 1FBAX2C87PKB82912
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 45,044 KM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Werner's Auto Sales & Service
2023 Ford Transit 350 Wagon Med. Roof XL w/Sliding Pass. 148-in. WB 45,044 KM $66,995 + tax & lic
2011 Mercedes-Benz GLK-Class GLK350 4MATIC 123,865 KM $11,995 + tax & lic
2015 GMC Canyon SLT Crew Cab 4WD Short Box 222,604 KM $19,995 + tax & lic
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Werner's Auto Sales & Service
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Werner's Auto Sales & Service
78 Shade St., Cambridge, ON N1R 4J8
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
519-621-XXXX(click to show)
519-621-7711
Alternate Numbers1-877-621-7117
$66,995
+ taxes & licensing>
Werner's Auto Sales & Service
519-621-7711
2023 Ford Transit