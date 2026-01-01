$CALL+ taxes & licensing
2024 Chevrolet Silverado 1500
RST / NO ACCIDENTS / HTD STEERING / 4WD / 5.3L
Location
Car Match Canada
6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
519-621-4333
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 21,355 KM
Vehicle Description
RST *** NO ACCIDENTS *** 4WD *** POWER DRIVER SEAT *** HEATED STEERING WHEEL *** FRONT COLLISION CONTROL *** LANE DEPARTURE WARNING *** CRUISE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****
HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM
ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
Vehicle Features
519-621-4333