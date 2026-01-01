Menu
Account
Sign In
<p>RST *** NO ACCIDENTS *** 4WD *** POWER DRIVER SEAT *** HEATED STEERING WHEEL *** FRONT COLLISION CONTROL *** LANE DEPARTURE WARNING *** CRUISE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2024 Chevrolet Silverado 1500

21,355 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST / NO ACCIDENTS / HTD STEERING / 4WD / 5.3L

Watch This Vehicle
13467984

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST / NO ACCIDENTS / HTD STEERING / 4WD / 5.3L

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1768346628024
  2. 1768346628538
  3. 1768346628964
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
21,355KM
Excellent Condition
VIN 3GCUDEED2RG130661

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 21,355 KM

Vehicle Description

RST *** NO ACCIDENTS *** 4WD *** POWER DRIVER SEAT *** HEATED STEERING WHEEL *** FRONT COLLISION CONTROL *** LANE DEPARTURE WARNING *** CRUISE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Car Match Canada

Used 2025 Kia K4 LX / NO ACCIDENTS / HTD SEATS / BLUETOOTH / CRUISE for sale in Cambridge, ON
2025 Kia K4 LX / NO ACCIDENTS / HTD SEATS / BLUETOOTH / CRUISE 30,484 KM $22,888 + tax & lic
Used 2022 Lincoln Aviator RESERVE / NO ACCIDENTS / PANO ROOF /NAV / 360 CAM for sale in Cambridge, ON
2022 Lincoln Aviator RESERVE / NO ACCIDENTS / PANO ROOF /NAV / 360 CAM 84,753 KM $42,995 + tax & lic
Used 2022 Ford F-150 LARIAT / NO ACCIDENTS / NAV / LEATHER/360 CAM/5.0L for sale in Cambridge, ON
2022 Ford F-150 LARIAT / NO ACCIDENTS / NAV / LEATHER/360 CAM/5.0L 73,025 KM $49,995 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Exchange Policy

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Car Match Canada

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-621-XXXX

(click to show)

519-621-4333

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Car Match Canada

519-621-4333

2024 Chevrolet Silverado 1500