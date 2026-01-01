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<p>2RS *** ONE OWNER *** LEATHER *** HEATED STEERING WHEEL *** FORWARD COLLISION CONTROL *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE ASSIST *** BLINDSPOT DETECTION *** DUAL CLIMATE CONTROL *** HEATED SEATS *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2025 Chevrolet Trax

33,772 KM

Details Description Features

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2025 Chevrolet Trax

2RS / ONE OWNER / LEATHER / HTD SEATS / BLINDSPOT

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14220818.815312628?w=640&h=480&q=75&oid=31090

2025 Chevrolet Trax

2RS / ONE OWNER / LEATHER / HTD SEATS / BLINDSPOT

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

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+ taxes & licensing

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Used
33,772KM
Excellent Condition
VIN KL77LJE24SC061212

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 33,772 KM

Vehicle Description

2RS *** ONE OWNER *** LEATHER *** HEATED STEERING WHEEL *** FORWARD COLLISION CONTROL *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** LANE ASSIST *** BLINDSPOT DETECTION *** DUAL CLIMATE CONTROL *** HEATED SEATS *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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Car Match Canada

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2025 Chevrolet Trax