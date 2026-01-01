New and Used Chevrolet Trax for Sale in Chatham, ON
Showing 1-50 of 115
2026 Chevrolet Trax
Fwd 4dr Lt
$30,870 + tax & lic
CALL
Gray
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS
$30,148 + tax & lic
15KM
White
2025 Chevrolet Trax
FWD 4dr 2RS
$27,999 + tax & lic
2,715KM
Sterling Grey Metallic
The Humberview Group
Mississauga, ON
2025 Chevrolet Trax
LT
$25,660 + tax & lic
19,214KM
2014 Chevrolet Trax
FWD 4DR LT W/1LT
$8,999 + tax & lic
125,000KM
Red
Right Choice Auto
Brantford, ON
2025 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | HEATED SEAT |
$26,999 + tax & lic
6,967KM
Crimson Metallic
2018 Chevrolet Trax
AWD 4dr LT
Sale
$11,994 + tax & lic
137,994KM
Grey
Brettons Imports Inc.
Burlington, ON
Buy From Home Options
2015 Chevrolet Trax
AWD 4dr LT w/1LT
Sale
$9,499 + tax & lic
142,899KM
Red
Brettons Imports Inc.
Burlington, ON
Buy From Home Options
2022 Chevrolet Trax
AWD 4dr LT
$15,999 + tax & lic
136,287KM
White
Lakeshore Auto
Tilbury, ON
Buy From Home Options
2026 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS
$31,357 + tax & lic
164KM
Black
2025 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | HEATED SEAT |
$25,999 + tax & lic
40,908KM
Mosaic Black Metallic
2024 Chevrolet Trax
RS FWD | One Owner | No Accidents | Leather Seats
$22,995 + tax & lic
55,736KM
Red
Haldimand Motors Ltd.
Cayuga, ON
Buy From Home Options
2024 Chevrolet Trax
2RS
$23,094 + tax & lic
61,647KM
2018 Chevrolet Trax
LS | BLUETOOTH | TURBO | BACKUP CAMERA
$9,995 + tax & lic
149,294KM
Silver
Vendora Credit Inc
Kitchener, ON
2018 Chevrolet Trax
LS | BLUETOOTH | TURBO | BACKUP CAMERA
$9,995 + tax & lic
149,294KM
Silver
Troy's Toys
Guelph, ON
Buy From Home Options
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,997 + tax & lic
10KM
Mosaic Black Metallic
The Humberview Group
Mississauga, ON
2016 Chevrolet Trax
LTZ | Clean CARFAX | Two Sets of Wheels
$10,995 + tax & lic
99,759KM
White
Target Auto Centre
London, ON
Buy From Home Options
2025 Chevrolet Trax
FWD 4dr 2RS
$27,995 + tax & lic
9,802KM
Gray
Lally Ford
Tilbury, ON
Buy From Home Options
2020 Chevrolet Trax
2020 Chevrolet Trax - LT | FWD | Stock #LK00843T
$19,448 + tax & lic
32,175KM
Red
Lally Kia
Chatham, ON
Buy From Home Options
2024 Chevrolet Trax
RS FWD | One Owner | No Accidents | Sunroof | Leather Seats
$26,995 + tax & lic
15,754KM
Black
Haldimand Motors Ltd.
Cayuga, ON
Buy From Home Options
2025 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS
$25,495 + tax & lic
44,875KM
Gray
2026 Chevrolet Trax
Fwd 4dr Lt
$32,978 + tax & lic
7KM
Blue
2026 Chevrolet Trax
ACTIV
$32,949 + tax & lic
4KM
Grey
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,094 + tax & lic
4KM
Black
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,094 + tax & lic
4KM
Grey
2026 Chevrolet Trax
ACTIV
$33,444 + tax & lic
4KM
Black
2026 Chevrolet Trax
LT
$31,794 + tax & lic
4KM
Grey
2025 Chevrolet Trax
2RS
$33,189 + tax & lic
13,418KM
Black
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,589 + tax & lic
4KM
White
2026 Chevrolet Trax
ACTIV
$34,339 + tax & lic
4KM
Black
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,039 + tax & lic
4KM
Grey
2026 Chevrolet Trax
LT
$31,494 + tax & lic
4KM
White
2026 Chevrolet Trax
LT
$30,944 + tax & lic
4KM
Grey
2026 Chevrolet Trax
LT
$31,989 + tax & lic
4KM
Black
2026 Chevrolet Trax
LT
$31,989 + tax & lic
4KM
Black
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,094 + tax & lic
3,450KM
Black
2020 Chevrolet Trax
LT
$16,521 + tax & lic
121,157KM
2026 Chevrolet Trax
LT
$32,028 + tax & lic
CALL
Black
2018 Chevrolet Trax
Fwd 4dr Lt
$13,999 + tax & lic
108,172KM
White
Lakeshore Auto
Tilbury, ON
Buy From Home Options
2024 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | REMOTE START |
$23,599 + tax & lic
42,953KM
Sterling Grey Metallic
2026 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS
$31,577 + tax & lic
136KM
Red
2026 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS
$31,510 + tax & lic
15KM
Blue
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 Chevrolet Trax
Fwd 4dr Lt
$32,665 + tax & lic
302KM
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 Chevrolet Trax
FWD 4dr 1RS
$31,015 + tax & lic
15KM
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON