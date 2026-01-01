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New and Used Chevrolet Trax for Sale in Chatham, ON

Showing 1-50 of 115
New 2026 Chevrolet Trax Fwd 4dr Lt for sale in Petrolia, ON

2026 Chevrolet Trax

Fwd 4dr Lt
$30,870 + tax & lic
CALL
Gray
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON

New 2026 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS for sale in Listowel, ON

2026 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS
$30,148 + tax & lic
15KM
White
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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New 2026 Chevrolet Trax 2RS for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

2RS
$34,688 + tax & lic
62KM
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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Used 2025 Chevrolet Trax FWD 4dr 2RS for sale in Mississauga, ON

2025 Chevrolet Trax

FWD 4dr 2RS
$27,999 + tax & lic
2,715KM
Sterling Grey Metallic
The Humberview Group

Mississauga, ON

Used 2025 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2025 Chevrolet Trax

LT
$25,660 + tax & lic
19,214KM
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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Used 2014 Chevrolet Trax FWD 4DR LT W/1LT for sale in Brantford, ON

2014 Chevrolet Trax

FWD 4DR LT W/1LT
$8,999 + tax & lic
125,000KM
Red
Right Choice Auto

Brantford, ON

New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$33,219 + tax & lic
144KM
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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Used 2025 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | HEATED SEAT | for sale in Waterloo, ON

2025 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | HEATED SEAT |
$26,999 + tax & lic
6,967KM
Crimson Metallic
Bustard Chrysler Waterloo

Waterloo, ON

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Used 2018 Chevrolet Trax AWD 4dr LT for sale in Burlington, ON

2018 Chevrolet Trax

AWD 4dr LT
Sale
$11,994 + tax & lic
137,994KM
Grey
Brettons Imports Inc.

Burlington, ON

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Used 2015 Chevrolet Trax AWD 4dr LT w/1LT for sale in Burlington, ON

2015 Chevrolet Trax

AWD 4dr LT w/1LT
Sale
$9,499 + tax & lic
142,899KM
Red
Brettons Imports Inc.

Burlington, ON

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Used 2022 Chevrolet Trax AWD 4dr LT for sale in Tilbury, ON

2022 Chevrolet Trax

AWD 4dr LT
$15,999 + tax & lic
136,287KM
White
Lakeshore Auto

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS for sale in Listowel, ON

2026 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS
$31,357 + tax & lic
164KM
Black
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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Used 2025 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | HEATED SEAT | for sale in Waterloo, ON

2025 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | HEATED SEAT |
$25,999 + tax & lic
40,908KM
Mosaic Black Metallic
Bustard Chrysler Waterloo

Waterloo, ON

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Used 2024 Chevrolet Trax RS FWD | One Owner | No Accidents | Leather Seats for sale in Cayuga, ON

2024 Chevrolet Trax

RS FWD | One Owner | No Accidents | Leather Seats
$22,995 + tax & lic
55,736KM
Red
Haldimand Motors Ltd.

Cayuga, ON

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Used 2024 Chevrolet Trax 2RS for sale in Tilbury, ON

2024 Chevrolet Trax

2RS
$23,094 + tax & lic
61,647KM
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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Used 2018 Chevrolet Trax LS | BLUETOOTH | TURBO | BACKUP CAMERA for sale in Kitchener, ON

2018 Chevrolet Trax

LS | BLUETOOTH | TURBO | BACKUP CAMERA
$9,995 + tax & lic
149,294KM
Silver
Vendora Credit Inc

Kitchener, ON

Used 2018 Chevrolet Trax LS | BLUETOOTH | TURBO | BACKUP CAMERA for sale in Guelph, ON

2018 Chevrolet Trax

LS | BLUETOOTH | TURBO | BACKUP CAMERA
$9,995 + tax & lic
149,294KM
Silver
Troy's Toys

Guelph, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Mississauga, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,997 + tax & lic
10KM
Mosaic Black Metallic
The Humberview Group

Mississauga, ON

New 2026 Chevrolet Trax ACTIV for sale in Mississauga, ON

2026 Chevrolet Trax

ACTIV
$34,347 + tax & lic
10KM
Cacti Green
The Humberview Group

Mississauga, ON

Used 2016 Chevrolet Trax LTZ | Clean CARFAX | Two Sets of Wheels for sale in London, ON

2016 Chevrolet Trax

LTZ | Clean CARFAX | Two Sets of Wheels
$10,995 + tax & lic
99,759KM
White
Target Auto Centre

London, ON

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Used 2013 Chevrolet Trax LT for sale in Hamilton, ON

2013 Chevrolet Trax

LT
$8,995 + tax & lic
111,722KM
Red
CLS Auto Sales

Hamilton, ON

Used 2025 Chevrolet Trax FWD 4dr 2RS for sale in Tilbury, ON

2025 Chevrolet Trax

FWD 4dr 2RS
$27,995 + tax & lic
9,802KM
Gray
Lally Ford

Tilbury, ON

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Used 2020 Chevrolet Trax 2020 Chevrolet Trax - LT | FWD | Stock #LK00843T for sale in Chatham, ON

2020 Chevrolet Trax

2020 Chevrolet Trax - LT | FWD | Stock #LK00843T
$19,448 + tax & lic
32,175KM
Red
Lally Kia

Chatham, ON

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Used 2024 Chevrolet Trax RS FWD | One Owner | No Accidents | Sunroof | Leather Seats for sale in Cayuga, ON

2024 Chevrolet Trax

RS FWD | One Owner | No Accidents | Sunroof | Leather Seats
$26,995 + tax & lic
15,754KM
Black
Haldimand Motors Ltd.

Cayuga, ON

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Used 2025 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS for sale in Listowel, ON

2025 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS
$25,495 + tax & lic
44,875KM
Gray
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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New 2026 Chevrolet Trax Fwd 4dr Lt for sale in Listowel, ON

2026 Chevrolet Trax

Fwd 4dr Lt
$32,978 + tax & lic
7KM
Blue
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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New 2026 Chevrolet Trax ACTIV for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

ACTIV
$32,949 + tax & lic
4KM
Grey
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,094 + tax & lic
4KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,094 + tax & lic
4KM
Grey
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax ACTIV for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

ACTIV
$33,444 + tax & lic
4KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$31,794 + tax & lic
4KM
Grey
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2025 Chevrolet Trax 2RS for sale in Tilbury, ON

2025 Chevrolet Trax

2RS
$33,189 + tax & lic
13,418KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,589 + tax & lic
4KM
White
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax ACTIV for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

ACTIV
$34,339 + tax & lic
4KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,039 + tax & lic
4KM
Grey
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$31,494 + tax & lic
4KM
White
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$30,944 + tax & lic
4KM
Grey
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$31,989 + tax & lic
4KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$31,989 + tax & lic
4KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,094 + tax & lic
3,450KM
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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Used 2020 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2020 Chevrolet Trax

LT
$16,521 + tax & lic
121,157KM
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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New 2026 Chevrolet Trax LT for sale in Tilbury, ON

2026 Chevrolet Trax

LT
$32,028 + tax & lic
CALL
Black
Lally Chevrolet

Tilbury, ON

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Used 2018 Chevrolet Trax Fwd 4dr Lt for sale in Tilbury, ON

2018 Chevrolet Trax

Fwd 4dr Lt
$13,999 + tax & lic
108,172KM
White
Lakeshore Auto

Tilbury, ON

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Used 2018 Chevrolet Trax FWD 4dr LT CERTIFIED for sale in London, ON

2018 Chevrolet Trax

FWD 4dr LT CERTIFIED
$14,495 + tax & lic
83,990KM
Silver
Dino's Cars

London, ON

Used 2024 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | REMOTE START | for sale in Waterloo, ON

2024 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS | BLUETOOTH | REMOTE START |
$23,599 + tax & lic
42,953KM
Sterling Grey Metallic
Bustard Chrysler Waterloo

Waterloo, ON

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Used 2014 Chevrolet Trax LT for sale in Kitchener, ON

2014 Chevrolet Trax

LT
$7,499 + tax & lic
151,748KM
Burgundy
Maple Auto Sales

Kitchener, ON

New 2026 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS for sale in Listowel, ON

2026 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS
$31,577 + tax & lic
136KM
Red
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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New 2026 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS for sale in Petrolia, ON

2026 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS
$31,510 + tax & lic
15KM
Blue
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON

New 2026 Chevrolet Trax Fwd 4dr Lt for sale in Petrolia, ON

2026 Chevrolet Trax

Fwd 4dr Lt
$32,665 + tax & lic
302KM
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON

New 2026 Chevrolet Trax FWD 4dr 1RS for sale in Petrolia, ON

2026 Chevrolet Trax

FWD 4dr 1RS
$31,015 + tax & lic
15KM
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON