$69,700+ taxes & licensing
2025 GMC Sierra
4WD Crew Cab Denali Diesel Warranty to 160,000KMS
2025 GMC Sierra
4WD Crew Cab Denali Diesel Warranty to 160,000KMS
Location
Bob Currie Auto Sales
4723 Highway 45 Unit 1, Cobourg, ON K9A 4J9
905-377-9200
Certified
$69,700
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # 2421
- Mileage 51,744 KM
Vehicle Description
2025 GMC DENALI DURAMAX DIESEL CREW CAB 4X4
CALL BOB CURRIE AUTO SALES 905-377-9200
FOR INFORMATION OR TO BOOK A TEST DRIVE
51,744 KMS
$69,700.00 PLUS TAX
FACTORY WARRANTY UP TO 160,000 KMS
View Vehicle Build Sheet Below
Vehicle Information
VIN: 3GTUUGE85SG182421
Order Type: 70 - RETAIL - STOCK
Field Actions: 1 Open
Vehicle Build
Model: TK10543 - 2025 SIERRA SHORT BOX CREW CAB 1500 4WD
Gross Vehicle Weight: 3,269
REQUEST ANOTHER VIN
Order Number: DVBQ2D
Build Date: 11/06/2024
Build Plant: G
For this vehicle:
OST - VAA/COMPONENT REL
2NF - VAA/COMPONENT RELEASE, REAR FASCIA
3ST - VAA/COMPONENT RELEASE, REAR SEAT. THIRD ROW
4ST - VAA/COMPONENT RELEASE, REAR SEAT, FORTH
ROW
5SA- PREFERRED EQUIPMENT GROUP
6MY8ATA2X - POWER DRIVER SEAT
A48- POWER SLIDING REAR WINDOW
A7K - POWER FRONT PASSENGER SEAT
AEQ - POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN
ALO - FRONT OUTBOARD PASSENGER AIRBAG SENSING
SYSTEM
AU3 - POWER DOOR LOCKS
AVJ - KEYLESS OPEN
AVU - SEAT ADJUSTER, FRONT PASSENGER 4-WAY POWER
LUMBAR
AXK - VEHICLE TYPE TRUCK
B1J-REAR WHEELHOUSE LINERS
B34 - CARPETED FRONT FLOOR MATS
BRS-GMC MULTIPRO POWER STEPS
BTV- REMOTE VEHICLE START
C32 - HEATER-HEATING/DEFROSTER SYSTEM,
REINFORCED, ELECTRIC
C59-AIR VENTS REAR
CE1- WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING
CGN - SPRAY-ON BEDLINER
1NF - VAA/COMPONENT RELEASE, FRONT
FASCIA
2ST -VAA/COMPONENT RELEASE. REAR
SEAT, SECOND ROW
4AA -INTERIOR TRIM * JET BLACK
5FC -VAA/COMPONENT RELEASE, FRONT
CONSOLE
5ST- VAA/COMPONENT RELEASE, REAR
SEAT. FIFTH ROw
7MY9ATA45- MEMORY SETTINGS MIRRORS
A50 - FRONT BUCKET SEATS
AEF - POWER WINDOW, PASSENGER
EXPRESS UP/DOWN
AKO-DEEP TINT GLASS
ASV -EQUIPMENT-SENSOR AIR MOISTURE
& W/S TEMP
AVI - RESTRAINT PROVISIONS ADJUSTABLE
GUIDE LOOP
AVK - SEAT ADJUSTER, DRIVER 4-WAY
POWER LUMBAR
AXG - WINDOWS, POWER FRONT, DRIVER
EXPRESS UP/DOWN
AYO-AIRBAGS
B30 - COLOUR-KEYED CARPETING
B35-CARPETED REAR FLOOR MATS
BTM- PUSH BUTTON START
BWN - REAR BUMPER CORNERSTEPS
C49- REAR WINDOW DEFOGGER
C5Z- GVWR: 3,266 KG (7,200 LB)
CF5 - POWER SUNROOF
CJ2-AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL
ZONE
GM Warranty Job Aid
CTT-HITCH GUIDANCE
D07 - CONSOLE, CENTRE, FLOOR
DH6 - VISORS, DRIVER AND FRONT PASSENGER
ILLUMINATED VANITY MIRRORS
DP9 - CHROME MIRROR CAPS
E20- CHROME DOOR HANDLES
E63- PICKUP BED
EPH- ELECTRONIC PRECISION SHIFT
FE9- FEDERAL EMISSIONS
G80-AUTOMATIC LOCKING REAR DIFFERENTIAL
GFW- DENALI MODEL
H2X-JET BLACK
IOK -GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4" DIAG
COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN
COMPATIBILITY INCLUDING NAV CAPABILITY, BLUETOOTH
FOR MOST PHONES
J25- ENGINEERING YEAR 2025
JBP- BRAKE LINING WEAR INDICATOR
JL1-TRAILER BRAKE CONTROLLER
K47- HEAVY-DUTY AIR FILTER
KA1 - HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER
SEATING
KC9-120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET
K14- 120V AC INSTRUMENT PANEL & CARGO BED POWER
OUTLETS
KQV-VENTILATED FRONT SEATS
KW5-220 AMP ALTERNATOR
MBC-MARKETING AREA CANADA
MSL- PLANT CODE, SILAO, MX
N10-DUAL EXHAUST
N57-WRAPPED STEERING WHEEL
NTB - EMISSION SYSTEM FEDERAL
PEC- DENALI RESERVE PACKAGE * REAR CAMERA
MIRROR* MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY *
POWER SUNROOF * GMC MULTIPRO POWER STEPS * 22"
PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING & CHROME
INSERTS* WHEEL LOCKS (DEALER INSTALLED)
PZ8 - HITCH GUIDANCE W/ HITCH VIEW
QK2-GMC MULTIPRO TAILGATE
R6B - MAXIMUM DEALER FEE
R7MRM7 - STEEL SPARE WHEEL
SAF - TIRE CARRIER LOCK
SH0-22" PAINTED ALUMINUM WHEELS W/MACHINING &
CHROME INSERTS
SNR - REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE
SU7-
T8Z- BUCKLE TO DRIVE
TQ5- INTELLIBEAM
U12-PERIMETER LIGHTING
U2K - SIRIUSXM RADIO CAPABLE. TRIAL INCLUDED WITH
SUBSCRIPTION SOLD SEPARATELY.
UBC- USB PORTS IN CENTER CONSOLE
UBI - TWO CHARGE-ONLY USB PORTS FOR 2ND ROW
UDV- DRIVER INFORMATION CENTER, 12" DIAGONAL,
RECONFIGURABLE MULTI-COLOR DIGITAL DISPLAY
UE4- FOLLOWING DISTANCE INDICATOR
UEU - FORWARD COLLISION ALERT
UFB - REAR CROSS TRAFFIC BRAKING
CWM-TECHNOLOGY PACKAGE
DEZ-OUTSIDE POWER MIRRORS
DNS - EQUIPMENT SUPPLIER INSTALLED
DRZ- REAR CAMERA MIRROR
E35 - PICKUP BOX INNER-STEEL
ENL- ENGINE CONTROL, STOP-START
SYSTEM OVERRIDE
F48 - CHASSIS DRIVE LINE-FOUR WHEEL
DRIVE (4WD)
FHX- FUEL, DIESEL
GBA-ONYX BLACK
GU5- REAR AXLE - 3.23 RATIO
HS1- DRIVER'S SAFETY ALERT SEAT
IVN - INFOTAINMENT VIRTUAL
J61-4-WHEEL DISC BRAKES
JHD-HILL DESCENT CONTROL
K05-ENGINE BLOCK HEATER
K4C- WIRELESS CHARGING
KA6- HEATED 2ND ROW OUTBOARD SEATS
KI3 - HEATED STEERING WHEEL
KL9-AUTOMATIC STOP/START
KSG-ADAPTIVE CRUISE CONTROL
LZO - DURAMAX 3.0L TURBO-DIESEL* 5
YR/160,000 KM (WHICHEVER COMES FIRST)
POWERTRAIN COMPONENT WARRANTY
COVERAGE * LIMITATIONS APPLY. SEE
WARRANTY BOOKLET
MQC-10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION
N06- STEERING COLUMN LOCK, ELECTR.
N38- POWER TILT/TELESCOPIC STEERING
COLUMN
NQH-AUTOTRAC TWO-SPEED TRANSFER
CASE
PDI - GMC PRO SAFETY
PPW-WIRELESS PHONE PROJECTION
QAQ-SPARE TIRE
QT5-EZ LIFT POWER LOCK AND RELEASE
TAILGATE
R7K-VOMS PROCESSING OPTION
R7W - MANDATORY VK3
RSR- REAR SEAT REMINDER
SFE - WHEEL LOCKS (DEALER INSTALLED)
SLM -SALES PROCESSING STOCK ORDERS
SU4-
T3U - FRONT LED FOG LAMPS
TDM-TEEN DRIVER MODE
TRG-TRAILER CAMERA PROVISIONS
U19-SPEEDOMETER. KILOMETRES/MILES
U73- FIXED ANTENNA
UBD - USB PORTS ON CONSOLE
UD5 - FRONT AND REAR PARK ASSIST
UE1-8 YEARS REMOTE ACCESS PLAN;
ONSTAR & WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE.
SEE ONSTAR.CA FOR TERMS.
UET-TRAILERING APP
UF2- LED CARGO BED LIGHTING
UG1-UNIVERSAL HOME REMOTE
UGN - ENHANCED AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
UHX - LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE
WARNING
UK3- STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
UKK-REAR PEDESTRIAN ALERT
UQA - BOSE SPEAKER SYSTEM
URD- INFOTAINMENT DISPLAY-NORMALLY BLACK COLOR
(TFT) 13.4", 2400X960
UV2 - HD SURROUND VISION
UVN - BED VIEW CAMERA
VB5 - FRONT BUMPER
VLQ-CHROME RECOVERY HOOKS
VRD -VAA COMPONENT/REL DOOR TRIM
VRG - VAA COMPONENT RELEASE. COCKPIT
VRJVRL - VAA COMPONENT RELEASE, FRONT HORIZONTAL
SUSPENSION
VRN - VAA COMPONENT RELEASE, REAR SUSPENSION
VSX - LABEL TOWING
VT7-OWNER'S MANUAL
WMI-ACTIVE AERO SHUTTERS, UPPER AND LOWER
XCE -275/50R-22 ALL SEASON TIRES
Z45 - DENALI PREMIUM SUSPENSION
Z82- TRAILERING EQUIPMENT
UH5- INDICATOR, SEAT BELT WARNING
FOR REAR SEAT
UJN - TIRE PRESSURE MONITORING
SYSTEM
UKJ- FRONT PEDESTRIAN BRAKING
UKV -TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT
URC - SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM
UTJ-THEFT-DETERRENT SYSTEM
UV6-MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP
DISPLAY
V8E -
VK3- FRONT LICENSE PLATE KIT
VQK- MOULDED SPLASH GUARDS, BLACK
(DEALER INSTALLED)
VRF-VAA COMPONENT RELEASE
VRH- VAA COMPONENT RELEASE.
STEERING COLUMN
VRK -VAA COMPONENT RELEASE, ROOF
TRIM
VRM - VAA COMPONENT RELEASE, FRONT
VERTICAL SUSPENSION
VRR - VAA COMPONENT RELEASE, TIRES &
WHEELS
VT5- REAR BUMPER
VV4 - WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE; SEE ONSTAR.CA FOR DETAILS
WMZ- VIN MODEL YEAR 2025
YM8- IDENTIFICATION - LPO
Z49- CANADIAN BASE EQUIPMENT
Z88- BRAND - GMC
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Convenience
Powertrain
Additional Features
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