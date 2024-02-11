$69,900+ taxes & licensing
2025 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 147" AT4X
2025 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 147" AT4X
Location
Bob Currie Auto Sales
4723 Highway 45 Unit 1, Cobourg, ON K9A 4J9
905-377-9200
Certified
$69,900
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 46,344 KM
Vehicle Description
2025 GMC SIERRA 1500
CREW CAB AT4X
6.2 LTR V8
4 X 4
CERTIFIED
BALANCE OF FACTORY WARRANTY
$69,900.00 PLUS TAX
CALL BOB CURRIE AUTO SALES 905-377-9200 FOR FURTHER INFORMATION
VIN: 3GTUUFEL8SG177910 TK10543-2025 SIERRA SHORT BOX CREW CAB 1500 4WD Model: TK10543 - 2025 SIERRA SHORT BOX CREW CAB 1500 4WD
Gross Vehicle Weight: 3,223 Order Number: DVHTV3 Build Date: 11/02/2024 Build Plant: G GM REAR SEAT, THIRD ROW 4SG - PREFERRED EQUIPMENT GROUP 57R - 18" PAINTED ALUMINUM WHEELS 1NF - FRONT FASCIA 2ST - REAR SEAT, SECOND ROW 4B4- JET BLACK/ CERAMIC WHITE 4ST REAR SEAT, FORTH ROW 5FC - , FRONT CONSOLE 6RD - 5ST - REAR SEAT, FIFTH ROW 7RD - 8AU9AU- A2X - POWER DRIVER SEAT A45 - MEMORY SETTINGS MIRRORS A48 - POWER SLIDING REAR WINDOW A50 - FRONT BUCKET SEATS AEF - POWER WINDOW, PASSENGER EXPRESS UP/DOWN AF6 - DRIVER SEAT MASSAGE AНH - POWER BOLSTER FRONT PASSENGER AKO - DEEP TINT GLASS A7K - POWER FRONT PASSENGER SEAT AEQ - POWER WINDOWS, REAR EXPRESS DOWN AHE - POWER BOLSTER DRIVER AKE - PASSENGER SEAT MASSAGE ALO - FRONT OUTBOARD PASSENGER AIRBAG SENSING SYSTEM AQN - CONTROL SEAT, SHOULDER ADJUST, DRIVER ASV - EQUIPMENT-SENSOR AIR MOISTURE & W/S TEMP AQS - CONTROL SEAT, SHOULDER ADJUST, FRONT PASSENGER AU3 - POWER DOOR LOCKS AVI - RESTRAINT PROVISIONS ADJUSTABLE GUIDE AVJ - KEYLESS OPEN LOOP AVK - SEAT ADJUSTER, DRIVER 4-WAY POWER LUMBAR AXG - WINDOWS, POWER FRONT, DRIVER EXPRESS UP/DOWN AYO - AIRBAGS B30- COLOUR-KEYED CARPETING BKF - FLOOR LINERS, WITH REMOVABLE CARPEТ INSERT BTV - REMOTE VEHICLE START C49 - REAR WINDOW DEFOGGER C5Y - GVWR: 3,221 KG (7,100 LB) CF5 - POWER SUNROOF CJ2 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL ZONE D07 - CONSOLE, CENTRE, FLOOR DEZ - OUTSIDE POWER MIRRORS DNS - EQUIPMENT SUPPLIER INSTALLED DRZ - REAR CAMERA MIRROR E35 - PICKUP BOX INNER-STEEL ENL - ENGINE CONTROL, STOP- START SYSTEM OVERRIDE F48 - CHASSIS DRIVE LINE-FOUR WHEEL DRIVE (4WD) FJW - VEHICLE FUEL GASOLINE G94 - DRIVER SELECTABLE FULL LOCKING DIFFERENTIAL GU5 - REAR AXLE - 3.23 RATIO H9J - OBSIDIAN RUSH IOK- GMC PREMIUM INFOTAINMENT SYS. 13.4" DIAG COLOUR TOUCHSCREEN WITH GOOGLE BUILT-IN COMPATIBILITY INCLUDING NAV CAPABILITY, BLUETOOTH FOR MOST PHONES J25 - ENGINEERING YEAR 2025 AVU - SEAT ADJUSTER, FRONT PASSENGER 4-WAY POWER LUMBAR AXK - VEHICLE TYPE TRUCK B1J - REAR WHEELHOUSE LINERS BKE - PREMIUM FLOOR LINERS BTM - PUSH BUTTON START BWN - REAR BUMPER CORNERSTEPS C59 - AIR VENTS REAR CE1 - WINDSHIELD WIPERS, RAIN SENSING CGN - SPRAY-ON BEDLINER CTT - HITCH GUIDANCE D75 - DOOR HANDLES DH6- VISORS, DRIVER AND FRONT PASSENGER ILLUMINATED VANITY MIRRORS DP6 - MIRROR CAPS E2C- ORDER TO DELIVERY EXPEDITE TO CUSTOMER E63 - PICKUP BED EPH - ELECTRONIC PRECISION SHIFT FE9 - FEDERAL EMISSIONS G93 - DRIVER SELECTABLE FULL LOCKING FRONT DIFFERENTIAL GA4 - TRIM PACKAGE - AT4X GXD - STERLING METALLIC HS1 - DRIVER'S SAFETY ALERT SEAT IVN - INFOTAINMENT VIRTUAL J61-4-WHEEL DISC BRAKES JBP - BRAKE LINING WEAR INDICATOR JL1 - TRAILER BRAKE CONTROLLER K47- HEAVY-DUTY AIR FILTER KA1 - HEATED DRIVER & FRONT OUTBOARD PASSENGER SEATING KC4 - ENGINE OIL COOLER KІЗ - HEATED STEERING WHEEL KL9 - AUTOMATIC STOP/START KQV- VENTILATED FRONT SEATS KW7- 170 AMP ALTERNATOR MBC - MARKETING AREA CANADA MSL - PLANT CODE, SILAO, MХ. N38 - POWER TILT/TELESCOPIC STEERING COLUMN NPP - ACTIVE EXHAUST SYSTEM NTB - EMISSION SYSTEM FEDERAL PDI - GMC PRO SAFETY PTT-TRAILER TIRE PRESSURE MONITOR SENSORS * INSTALLATION IS AT CUSTOMER'S EXPENSE * INSTALLATION IS NOT A WARRANTY EXPENSE QFL - TIRES, LT275/70R-18 QT5 - EZ LIFT POWER LOCK AND RELEASE TAILGATЕ R7K - VOMS PROCESSING OPTION R7W - MANDATORY VK3 RHF - SPARE TIRE S1U - SPARE WHEEL SAX - MULTIPRO TAILGATE AUDIO SYSTEM BY KICKER (DEALER INSTALLED) SNR - REAR SEAT WITH STORAGE PACKAGE SU7- T8Z - BUCKLE TO DRIVE TQ5- INTELLIBEAM U12 - PERIMETER LIGHTING JHD - HILL DESCENT CONTROL K05 - ENGINE BLOCK HEATER K4C - WIRELESS CHARGING KA6 - HEATED 2ND ROW OUTBOARD SEATS KC9- 120-VOLT BED-MOUNTED POWER OUTLET K14- 120V AC INSTRUMENT PANEL & CARGO BED POWER OUTLETS KNP - TRANSMISSION OIL COOLER KSG - ADAPTIVE CRUISE CONTROL L87-6.2L ECOTEC3 V8 ENGINE MHS - 10-SPD AUTOMATIC TRANSMISSION N06- STEERING COLUMN LOCK, ELECTR. NP5 - LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL TRANSFER CASE NQH - AUTOTRAC TWO-SPEED NZZ - SKID PLATES PPW - WIRELESS PHONE PROJECTION PZ8 - HITCH GUIDANCE W/ HITCH VIEW QK2- GMC MULTIPRO TAILGATE R6B - MAXIMUM DEALER FEE R7M - R9Z - POMS EXPEDITE-SOLD ORDERS/TSE RSR - REAR SEAT REMINDER SAF - TIRE CARRIER LOCK SLL - SALES PROCESSING SOLD ORDERS SU4- T3U - FRONT LED FOG LAMPS TDM-TEEN DRIVER MODE TRG - TRAILER CAMERA PROVISIONS U19 - SPEEDOMETER, KILOMETRES/MILES U2K - SIRIUSXM RADIO CAPABLE. TRIAL INCLUDED WITH SUBSCRIPTION SOLD SEPARATELY. UBC - USB PORTS IN CENTER CONSOLE UBI - TWO CHARGE-ONLY USB PORTS FOR 2ND ROW UDV - DRIVER INFORMATION CENTER, 12" DIAGONAL, RECONFIGURABLE MULTI-COLOR DIGITAL DISPLAY UE4 - FOLLOWING DISTANCE INDICATOR UEU - FORWARD COLLISION ALERT UFB - REAR CROSS TRAFFIC BRAKING UH5 - INDICATOR, SEAT BELT WARNING FOR REAR SEAT UHY - AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING UK3 - STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS UKK - REAR PEDESTRIAN ALERT UQS - BOSE SPEAKER SYSTEM URD - INFOTAINMENT DISPLAY- NORMALLY BLACK COLOR (TFT) 13.4", 2400X960 UV2- HD SURROUND VISION UVN - BED VIEW CAMERA VHU - FRONT BUMPER, AEV STAMPED-STEEL HIGH APPROACH WITH HEAVY DUTY CAST RECOVERY POINTS VRD - VAA COMPONENT/REL DOOR TRIM VRG - VAA COMPONENT RELEASE, COСКРІТ VRJ - VRL - VAA COMPONENT RELEASE, FRONT HORIZONTAL SUSPENSION VRN - VAA COMPONENT RELEASE, REAR SUSPENSION VSX - LABEL TOWING VT7- OWNER'S MANUAL VV4 - WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE; SEЕ ONSTAR.CA FOR DETAILS YM8 - IDENTIFICATION - LPО Z82 - TRAILERING EQUIPMENT U73 - FIXED ANTENNA UBD - USB PORTS ON CONSOLE UD5 - FRONT AND REAR PARK ASSIST UE1-8 YEARS REMOTE ACCESS PLAN; ONSTAR & WI-FI(R) HOTSPOT CAPABLE. SEE ONSTAR.CA FOR TERMS. UET-TRAILERING APP UF2 - LED CARGO BED LIGHTING UG1- UNIVERSAL HOME REMOTЕ UHX - LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING UJN - TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM UKJ - FRONT PEDESTRIAN BRAKING UKV - TRAILER SIDE BLIND ZONE ALERT URC-SWITCH-FLEXRIDE MODE SYSTEM UTJ - THEFT-DETERRENT SYSTEM UV6- MULTICOLOR 15" DIAGONAL HEAD-UP DISPLAY V8E - VK3 - FRONT LICENSE PLATE KIT VRF - VAA COMPONENT RELEASE VRH - VAA COMPONENT RELEASE, STEERING COLUMN VRK - VAA COMPONENT RELEASE, ROOF TRIM VRM - VAA COMPONENT RELEASE, FRONT VERTICAL SUSPENSION VRR - VAA COMPONENT RELEASE, TIRES & WHEELS VT5 - REAR BUMPER VTI - ACTIVE AERO SHUTTERS, UPPER WMZ- VIN MODEL YEAR 2025 Z49 - CANADIAN BASE EQUIPMENT Z88 - BRAND - GMC ZRX - OFF-ROAD (AT4X) SUSPENSION PACKAGE
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Convenience
Powertrain
Additional Features
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