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2015 Mercedes-Benz E-Class

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  • Listing ID: 5134550
  • VIN: WDDHF9HB9FB111810
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Diesel
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

***NO ACCIDENT|CERTIFIED***



2015 MERCEDES BENZ E CLASS E250 BLUETECH 4 MATIC.ADAPTIVE CRUISE CONTROL.ACCIDENT PREVENTION SYSTEM.LANE ASSIST.360 DEGREE CAMERS.DIESEL ENGINE. BLIND SPOT MONITOR. PANORAMIC ROOF. HEATED STEERING WHEEL. 4 CYLINDER TURBO.NAVIGATION.PUSH START.2 SET OF KEYS. BLUETOOTH. KEY-LESS ENTRY. MP3 CD PLAYER.AUX INPUT.USB.REAR AIR CONDITIONING.AUTOMATIC TRANSMISSION.POWER MIRRORS.POWER WINDOWS AND POWER LOCKS. VERY CLEAN FROM IN & OUT. 106,823KMS. DRIVES MINT.VERY GOOD CONDITION.FULLY CERTIFIED FOR $22,745.00.PLEASE CALL OR VISIT US FOR MORE DETAILS. ****FINANCING FOR EVERYONE*** ****PLEASE CALL FOR FINANCING DETAILS*** SKYLINE AUTO 3232 STEELES AVE W,ON, L4K 4C8 PH: 1-866-724-3388



Guaranteed Approval with Rates from 4.9% O.A.C. Payments depend on down payment on vehicle, year, model and price. Call for more details. Finance example: loan amount $10,000, monthly payment $189 for 60 months at variable rate of 4.99% C.O.B. is $1319. All Prices Are Plus Hst And Licensing. CALL TODAY TO BOOK A TEST DRIVE.CALL TODAY TO BOOK A TEST DRIVE

Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
Comfort
  • Air Conditioning
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
  • CD Player
Additional Features
  • AWD
  • Navigation System
  • 7 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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