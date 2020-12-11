2018 Lamborghini Huracan

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JUST ARRIVED / LP-640 ALL WHEEL DRIVE / PERFOMANTE IN GRIGIO NIMBUS ( LIGHT GREY ) / FULL FACTORY WARRANTY / UPGRADES INCLUDE : STYLE PACKAGE / LIFTING SYSTEM & MAGNETO RHEOLOGICAL SUSPENSION / CARBON CERAMIC BRAKES WITH RED BRAKE CALIPERS / LDS DYNAMIC STEERING / SENSONUM LAMBO SOUND SYSTEM / NAVIGATION SYSTEM WITH CARPLAY / NARVI 20" LIGHT WIGHT FORGED RIMS / COMFORT SEATS / CUP HOLDER / CAMERA / BLUETOOTH / CRUISE CONTROL SYSTEM / ALL POWER FEATURES / ADD ONS : FULL FRONT END PAINT PROTECTION FILM ( PPF ) / FULL CERMAIC PRO / DASH CAM PROFESSIONALLY INSTALLED
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VEHICLE COMES CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE
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HIGHLY RATED PRE-OWNED DEALERSHIP WITH AFFORDABLE LUXURY SPORTS VEHICLES
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