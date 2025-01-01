Menu
Used 2017 RAM 1500 ST for sale in Cornwall, ON

2017 RAM 1500

149,025 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2017 RAM 1500

ST

12900806

2017 RAM 1500

ST

Location

Bow Tie Auto Sales

532 Second St West, Cornwall, ON K6J 1H4

613-363-9579

$CALL

+ taxes & licensing

Used
149,025KM
VIN 1C6RR7FG7HS592594

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Charcoal
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 149,025 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Tire Pressure Monitor
Rear Bench Seat

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass

Seating

Split Bench Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Bow Tie Auto Sales

Bow Tie Auto Sales

532 Second St West, Cornwall, ON K6J 1H4

613-363-9579

