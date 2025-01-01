$CALL+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 RAM 1500
ST
2017 RAM 1500
ST
Location
Bow Tie Auto Sales
532 Second St West, Cornwall, ON K6J 1H4
613-363-9579
$CALL
+ taxes & licensing
Used
149,025KM
VIN 1C6RR7FG7HS592594
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Charcoal
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 149,025 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Tire Pressure Monitor
Rear Bench Seat
Exterior
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Seating
Split Bench Seat
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Media / Nav / Comm
Auxiliary Audio Input
Additional Features
Conventional Spare Tire
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Bow Tie Auto Sales
2017 RAM 1500 ST 149,025 KM $CALL + tax & lic
2023 GMC Terrain SLT 81,936 KM $CALL + tax & lic
2024 GMC Sierra 1500 ELEVATION 0 KM $CALL + tax & lic
Email Bow Tie Auto Sales
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bow Tie Auto Sales
532 Second St West, Cornwall, ON K6J 1H4
Call Dealer
613-363-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
Bow Tie Auto Sales
613-363-9579
2017 RAM 1500