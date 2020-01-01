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2018 Volkswagen Tiguan

Highline 4dr AWD 4MOTION

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2018 Volkswagen Tiguan

Highline 4dr AWD 4MOTION

Location

Cornwall Volkswagen Ltd.

632 Pitt St, Cornwall, ON K6J 3R7

613-933-3483

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$34,995

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  • 44,594KM
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  • Listing ID: 4441206
  • Stock #: 90001A
  • VIN: 3VV4B7AX3JM202119
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

2018 VW TIGUAN HIGHLINE,   4-MOTION,       BRAND NEW WINTER TIRES!!!!!!

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mikecook@cornwallvw.com

glenn@cornwallvw.com

frederick@cornwallvw.com

 

 

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