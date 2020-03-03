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2017 GMC Terrain

SLE-2 AWD

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2017 GMC Terrain

SLE-2 AWD

Location

Pete's Car Sales Ltd.

530 Broad Street East, Dunnville, ON N1A 1G8

905-774-7657

Contact Seller

$22,900

+ taxes & licensing

  • 23,700KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4723647
  • Stock #: 254656
  • VIN: 2GKFLTEK8H6254656
Exterior Colour
Dark Blue
Interior Colour
Black Cloth
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
5-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

SHARP.....LOW KMS!! 2017 GMC TERRAIN SLE-2 AWD. ONLY 23,000 KMS!! DARK SAPHIRE BLUE MET. BLACK CLOTH SEATS. ONLY ONE PREVIOUS ONTARIO OWNER. CARFAX CANADA CLEAN.....NO ACCIDENTS. LIKE NEW SHAPE INSIDE & OUT! ALL WHEEL DRIVE! 2.4 LTR 4 CYL. 6 SPEED. FULLY LOADED INCLUDING PIONEER SOUND SYSTEM. REMOTE START. HEATED SEATS. REAR CAMERA. 18" ALLOY WHEELS. TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL. STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS. ON STAR. TRACTION CONTROL. ECO MODE. AUTO HEADLIGHTS. FOG LIGHTS. CLIMATE CONTROL. BLUETOOTH. VOICE COMMAND. DRIVER INFO DISPLAY. HEATED SIDE MIRRORS. ROOF RACKS. REAR WIPER. REAR SPOILER. CHROME MIRROR COVERS. CHROME DOOR HANDLES. STAINLESS STEEL STEP TUBES. UNDERCOATED & MUCH MORE! BALANCE OF GM POWER TRAIN WARRANTY. IN SERVICE DATE: FEB. 1, 2017. 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Remote Engine Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Telematics
  • Navigation from Telematics
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection
  • WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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530 Broad Street East, Dunnville, ON N1A 1G8

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