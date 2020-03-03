530 Broad Street East, Dunnville, ON N1A 1G8
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SHARP.....LOW KMS!! 2017 GMC TERRAIN SLE-2 AWD. ONLY 23,000 KMS!! DARK SAPHIRE BLUE MET. BLACK CLOTH SEATS. ONLY ONE PREVIOUS ONTARIO OWNER. CARFAX CANADA CLEAN.....NO ACCIDENTS. LIKE NEW SHAPE INSIDE & OUT! ALL WHEEL DRIVE! 2.4 LTR 4 CYL. 6 SPEED. FULLY LOADED INCLUDING PIONEER SOUND SYSTEM. REMOTE START. HEATED SEATS. REAR CAMERA. 18" ALLOY WHEELS. TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL. STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS. ON STAR. TRACTION CONTROL. ECO MODE. AUTO HEADLIGHTS. FOG LIGHTS. CLIMATE CONTROL. BLUETOOTH. VOICE COMMAND. DRIVER INFO DISPLAY. HEATED SIDE MIRRORS. ROOF RACKS. REAR WIPER. REAR SPOILER. CHROME MIRROR COVERS. CHROME DOOR HANDLES. STAINLESS STEEL STEP TUBES. UNDERCOATED & MUCH MORE! BALANCE OF GM POWER TRAIN WARRANTY. IN SERVICE DATE: FEB. 1, 2017.
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530 Broad Street East, Dunnville, ON N1A 1G8