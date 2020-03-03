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2019 Jeep Compass

Limited 4X4

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2019 Jeep Compass

Limited 4X4

Location

Pete's Car Sales Ltd.

530 Broad Street East, Dunnville, ON N1A 1G8

905-774-7657

Contact Seller

$33,500

+ taxes & licensing

  • 19,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4729707
  • Stock #: 789954
  • VIN: 3C4NJDCB5KT789954
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black Leather
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
5-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2019 JEEP COMPASS LIMITED 4X4. ONLY 19,000 KMS! PEARL WHITE TRICOAT MET WITH BLACK LEATHER SEATS. 2.4 LTR 4 CYL 9 SPEED. CARFAX CANADA CLEAN.....NO ACCIDENTS. CHRYSLER CO-CAR. FULLY LOADED INCLUDING PANORAMIC POWER SUNROOF. HEATED LEATHER SEATS. REMOTE START. APPLE CAR PLAY. BLUETOOTH. U-CONNECT. STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS. POWER LIFTGATE. 19" ALLOY WHEELS. TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL. DRIVER INFO DISPLAY. TRACTION CONTROL. STABILTY CONTROL. PUSH BUTTON START. SENTRY ENTRY. BLIND SIDE ALERT. 8 WAY POWER DRIVERS SEAT WITH POWER LUMBAR ADJUST & MUCH MORE! $45,000 BRAND NEW PRICE! BALANCE OF JEEP WARRANTY. IN SERVICE DATE: JULY 31, 2019. 3YR/60,000 KM B TO B COVERAGE & 5YR/100,000 KM POWER TRAIN COVERAGE FROM THE IN SERVICE DATE. 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Remote Engine Start
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
  • Apple CarPlay
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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