530 Broad Street East, Dunnville, ON N1A 1G8
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2019 JEEP COMPASS LIMITED 4X4. ONLY 19,000 KMS! PEARL WHITE TRICOAT MET WITH BLACK LEATHER SEATS. 2.4 LTR 4 CYL 9 SPEED. CARFAX CANADA CLEAN.....NO ACCIDENTS. CHRYSLER CO-CAR. FULLY LOADED INCLUDING PANORAMIC POWER SUNROOF. HEATED LEATHER SEATS. REMOTE START. APPLE CAR PLAY. BLUETOOTH. U-CONNECT. STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS. POWER LIFTGATE. 19" ALLOY WHEELS. TILT & TELESCOPIC STEERING WHEEL. DRIVER INFO DISPLAY. TRACTION CONTROL. STABILTY CONTROL. PUSH BUTTON START. SENTRY ENTRY. BLIND SIDE ALERT. 8 WAY POWER DRIVERS SEAT WITH POWER LUMBAR ADJUST & MUCH MORE! $45,000 BRAND NEW PRICE! BALANCE OF JEEP WARRANTY. IN SERVICE DATE: JULY 31, 2019. 3YR/60,000 KM B TO B COVERAGE & 5YR/100,000 KM POWER TRAIN COVERAGE FROM THE IN SERVICE DATE.
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