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1976 Porsche 911

194,795 KM

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1976 Porsche 911

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S IMMACULATE 1976 TARGA

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1976 Porsche 911

S IMMACULATE 1976 TARGA

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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194,795KM
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  • Listing ID: 6476266

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Coupe
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 2-door
  • Mileage 194,795 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED , IMMACULATE RESTORED CONDITION, ONLY 2,175 BUILT! PRESENTED IN STUNNING FACTORY CORRECT COLOUR COMBINATION OF CINNAMON LEATHER INTERIOR ON A CLASSIC BLACK EXTERIOR FOR THIS RARE AND IMMACULATE 1976 PORSCHE 911S TARGA WITH A 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION! THIS GORGEOUS EXAMPLE HAS BEEN CAREFULLY , RESTORED WITH NUMBERS MATCHING ENGINE AND GEARBOX. AND OVER $31,000 HAS BEEN SPENT ON A FULL MECHANICAL SERVICE THAT INCLUDED A COMPLETE OVERHAUL OF THE BRAKE SYSTEM, SUSPENSION SYSTEM AND COMPLETE ENGINE RESEAL ALL PERFORMED DIRECTLY BY PORSCHE - MAKING THIS 911S ONE OF THE BEST PERFORMING EXAMPLES ON THE MARKET TODAY! COMES WITH ORIGINAL DOCUMENTATION WHICH INCLUDES OWNERS MANUAL, ORIGINAL TOOL KIT, INVOICE COPY FROM LAST MAJOR SERVICE, PORSCHE CERTIFICATE OF AUTHENTICITY AND MORE. VEHICLE OPTIONS INCLUDE TINTED GLASS, 15 FUCHS WHEELS, AM/FM STEREO WITH 8-TRACK CASSETTE, NEW COCO MATS AND TOO MUCH MORE TO LIST! WITH ONLY 2,175 BUILT, THE 911S TARGA HAS BEEN DESIRABLE FOR YEARS AND IS A DREAM FOR ANY PORSCHE COLLECTOR OR ENTHUSIAST AND THIS IS YOUR CHANCE TO OWN ONE! $ 85911 CERTIFIED PLUS HST AND LICENSE FEE. PLEASE BY APPOINTMENT ONLY

Vehicle Features

Rear Wheel Drive
5 Speed Manual

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