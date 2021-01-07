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1989 Porsche CARRERA 4

68,516 KM

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Lang Motorcar

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1989 Porsche CARRERA 4

1989 Porsche CARRERA 4

PRISTINE CONDITION LOW MILEAGE

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1989 Porsche CARRERA 4

PRISTINE CONDITION LOW MILEAGE

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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68,516KM
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  • Listing ID: 6476260

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Doors 2-door
  • Mileage 68,516 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED NO ACCIDENTS, PRISTINE CONDITION, FIRST YEAR OF THE 964S! FEATURED WITH A BLACK LEATHER INTERIOR ON A BEAUTIFUL GUARDS RED EXTERIOR IS THIS 1989 911 PORSCHE CARRERA 4 COUPE WITH A 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION. BEING A 1989 MODEL 911, THIS C4 WAS THE FIRST YEAR FOR THE 964 MODELS AND IS CONSIDERED WORLDWIDE TO BE ONE OF THE BEST, FROM THE DRIVING EXPERIENCE TO THE CLASSIC LOOKS. WITH JUST 42,572 ORIGINAL MILES FROM ONLY TWO OWNERS, THIS C4 IS IN IMMACULATE SHAPE BOTH COSMETICALLY AND MECHANICALLY WITH ABSOLUTELY NO ACCIDENTS OR STORIES! THE BODY IN IN PRISTINE CONDITION WITH NO DINGS, ROCK CHIPS OR DENTS. THE INTERIOR IS EXTREMELY CLEAN WITH NO UNUSUAL WEAR. ITS ORIGINAL OWNER PURCHASED THE VEHICLE IN MINNESOTA WHERE IT WAS STORED EVERY WINTER AND ONLY DRIVEN IN THE SUMMER MONTHS. THE CAR HAS ALWAYS BEEN PROPERLY MAINTAINED AND SERVICED ON TIME. NOT ONLY WERE JUST 1,117 911 CARRERA 4 COUPES BUILT IN 1989 MAKING THIS VEHICLE MORE THAN DESIRABLE, BUT IT IS ALSO ONE OF THE LAST AIR-COOLED PORSCHES WHICH ARE AN ENTHUSIASTS FAVOURITE! ORIGINAL OPTIONS AND FACTORY FEATURES INCLUDE FACTORY LEATHER SEATS, ORIGINAL 16 OEM PORSCHE WHEELS, ALL BOOKS AND TOOLS, ORIGINAL PORSCHE FACTORY RADIO, ORIGINAL PORSCHE CAR COVER, FACTORY PORSCHE FLOOR MATS AND LOADS MORE! WITH MORE AND MORE PORSCHES BEING EXPORTED BACK TO GERMANY, THESE 964S ARE BECOMING INCREASINGLY HARD TO FIND BUT THIS IS YOUR CHANCE TO OWN ONE! $ 95911 CERTIFIED PLUS HST....BY APPOINTMENT PLEASE .

Vehicle Features

Power Windows
Air Conditioning
Power Brakes
Driver Air Bags
4WD
Power Gas Pedal
n/a

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