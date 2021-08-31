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2005 Jaguar XJ

202,000 KM

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$10,988

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2005 Jaguar XJ

2005 Jaguar XJ

Vanden Plas VANDEN PLAS, IMMACULATE CONDITION

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2005 Jaguar XJ

Vanden Plas VANDEN PLAS, IMMACULATE CONDITION

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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202,000KM
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  • Listing ID: 7731436
  • VIN: sajxa82c55sg40271

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 202,000 KM

Vehicle Description

CARFAX VERIFIED IMMACULATE CONDITION , FULLY INSPECTED , NEW BRAKES AND TIRES ALL ROUND PLUS CONTROL ARMS AND SERVICED. FEATURED WITH A TAN LEATHER INTERIOR ON AN EYE CATCHING RADIANCE RED PEARL EXTERIOR IS THIS 2005 JAGUAR XJ VANDEN PLAS! THE MOST LUXURIOUS OF THE XJ SERIES, THE VANDEN PLAS WERE BUILT ON A LONGER WHEELBASE THAN THE REGULAR XJS STRETCHING THE OVERALL LENGTH OF THE VEHICLE BY 5 INCHES, RESULTING IN MORE SPACE AND STORAGE FOR PASSENGERS. THE VDP ALSO RECEIVED A PLUSHER INTERIOR WITH SOFTER LEATHER, A TWIN-STITCHED LEATHER DASHBOARD, BURL WALNUT TRIM WITH PERUVIAN BOXWOOD INLAYS, 16-WAY POWER FRONT SEATS, DUAL HEATED FRONT AND REAR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, A 320-WATT ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM AND MORE. OTHER OPTIONS FOR THIS XJ INCLUDE NAVIGATION, POWER SUNROOF, DUAL CLIMATE CONTROLS WITH REAR AIR, AN ELECTRIC REAR SUN BLIND, FOLD DOWN BUSINESS TRAYS IN REAR OF FRONT SEATS AND TOO MUCH MORE TO LIST! THE XJ VANDEN PLAS IS THE TRUE DEFINITION OF LUXURY AND ITS YOUR CHANCE TO OWN IT! *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES* $ 10988 CERTIFIED PLUS HST

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Brakes
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Power Seats
Air Conditioning
Compass
Heated Seats
Tachometer
CD Player
AM/FM Stereo
Rear Wheel Drive
Sunroof
rear air
Navigation System
Dual Air Controls
6 Speed Automatic

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