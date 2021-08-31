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416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
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CARFAX VERIFIED IMMACULATE CONDITION , FULLY INSPECTED , NEW BRAKES AND TIRES ALL ROUND PLUS CONTROL ARMS AND SERVICED. FEATURED WITH A TAN LEATHER INTERIOR ON AN EYE CATCHING RADIANCE RED PEARL EXTERIOR IS THIS 2005 JAGUAR XJ VANDEN PLAS! THE MOST LUXURIOUS OF THE XJ SERIES, THE VANDEN PLAS WERE BUILT ON A LONGER WHEELBASE THAN THE REGULAR XJS STRETCHING THE OVERALL LENGTH OF THE VEHICLE BY 5 INCHES, RESULTING IN MORE SPACE AND STORAGE FOR PASSENGERS. THE VDP ALSO RECEIVED A PLUSHER INTERIOR WITH SOFTER LEATHER, A TWIN-STITCHED LEATHER DASHBOARD, BURL WALNUT TRIM WITH PERUVIAN BOXWOOD INLAYS, 16-WAY POWER FRONT SEATS, DUAL HEATED FRONT AND REAR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, A 320-WATT ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM AND MORE. OTHER OPTIONS FOR THIS XJ INCLUDE NAVIGATION, POWER SUNROOF, DUAL CLIMATE CONTROLS WITH REAR AIR, AN ELECTRIC REAR SUN BLIND, FOLD DOWN BUSINESS TRAYS IN REAR OF FRONT SEATS AND TOO MUCH MORE TO LIST! THE XJ VANDEN PLAS IS THE TRUE DEFINITION OF LUXURY AND ITS YOUR CHANCE TO OWN IT! *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES* $ 10988 CERTIFIED PLUS HST
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