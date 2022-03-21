$34,900+ tax & licensing
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416-234-6868
2006 Jaguar XKR
EXTREMELY LOW MILEAGE, IMMACULATE CONDITION, NO ACCIDENTS!
Location
Lang Motorcar
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
416-234-6868
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$34,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8786846
- VIN: SAJDA41B763A46068
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour IVORY
- Body Style Sedan
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Mileage 56,000 KM
Vehicle Description
CARFAX VERIFIED NO ACCIDENTS. SPECTACULAR EXAMPLE! THIS IS THS FINAL YEAR OF A TIMELESS CLASSIC THAT SHOWCASES JAGUAR DESIGN AND ENGINEERING AT ITS BEST. THIS RARE COUPES MUSCULAR PROPORTIONS ARE EXQUISITELY ENHANCED BY LIMITED EDITION ZIRCON BLUE METALIC COACHWORK THAT RIDES ON SUBLIME 20" OEM ALLOY RIMS. THE AGGRESSIVE MESH GRILL , MASSIVE RED BREMBO CALIPERS AND COOLING SLATS IN THE HOOD ADD SWAG TO THIS XKR'S GRAND TOURING PROWESS . THIS EXAMPLE IS IN SUPERB CONDITION WITH NO ACCIDENTS, SUMPTUOUS IVORY LEATHER AND AN UNMARKED BURL WALNUT DASH .IT HAS ONLY 56000 kms HAVING SPENT MOST OF ITS TIME IN BC. IT COMES CERTIFIED AND SERVICED TO THE NEW OWNER $ 34900 P.US HST AND LIC . VIEWING BY APPOINTMENT PLEASE... WE ARE AN AUTHORIZED. LUBRICO WARRANTY SERVICE DEALER AND SPECIALIZE IN JAGUAR SERVICE ..YOUNG AND OLD .
Vehicle Features
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