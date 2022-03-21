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2006 Jaguar XKR

56,000 KM

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$34,900

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Lang Motorcar

416-234-6868

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2006 Jaguar XKR

2006 Jaguar XKR

EXTREMELY LOW MILEAGE, IMMACULATE CONDITION, NO ACCIDENTS!

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2006 Jaguar XKR

EXTREMELY LOW MILEAGE, IMMACULATE CONDITION, NO ACCIDENTS!

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

  1. 8786846
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  • Listing ID: 8786846
  • VIN: SAJDA41B763A46068

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour IVORY
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 56,000 KM

Vehicle Description

CARFAX VERIFIED NO ACCIDENTS. SPECTACULAR EXAMPLE! THIS IS THS FINAL YEAR OF A TIMELESS CLASSIC THAT SHOWCASES JAGUAR DESIGN AND ENGINEERING AT ITS BEST. THIS RARE COUPES MUSCULAR PROPORTIONS ARE EXQUISITELY ENHANCED BY LIMITED EDITION ZIRCON BLUE METALIC COACHWORK THAT RIDES ON SUBLIME 20" OEM ALLOY RIMS. THE AGGRESSIVE MESH GRILL , MASSIVE RED BREMBO CALIPERS AND COOLING SLATS IN THE HOOD ADD SWAG TO THIS XKR'S GRAND TOURING PROWESS . THIS EXAMPLE IS IN SUPERB CONDITION WITH NO ACCIDENTS, SUMPTUOUS IVORY LEATHER AND AN UNMARKED BURL WALNUT DASH .IT HAS ONLY 56000 kms HAVING SPENT MOST OF ITS TIME IN BC. IT COMES CERTIFIED AND SERVICED TO THE NEW OWNER $ 34900 P.US HST AND LIC . VIEWING BY APPOINTMENT PLEASE... WE ARE AN AUTHORIZED. LUBRICO WARRANTY SERVICE DEALER AND SPECIALIZE IN JAGUAR SERVICE ..YOUNG AND OLD .

Vehicle Features

Fog Lights
Rear Spoiler
Traction Control
Heated Mirrors
ABS Brakes
Parking Distance Sensors
Stability Control
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Tachometer
Compass
Navigation System
Power Steering
Rear Wheel Drive
Heated Seats
Memory Seats
Telescopic Steering
Intermittent Wipers
6 Speed Automatic

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