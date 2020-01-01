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2006 Mercedes-Benz C-Class

121,015 KM

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2006 Mercedes-Benz C-Class

2006 Mercedes-Benz C-Class

4-MATIC, ONE OWNER, WELL MAINTAINED!

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2006 Mercedes-Benz C-Class

4-MATIC, ONE OWNER, WELL MAINTAINED!

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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121,015KM
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  • Listing ID: 6268809
  • VIN: WDBRF92J96F815298

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 121,015 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED, WELL MAINTAINED,CERTIFIED BY MERCEDES ON THE QUEENSWAY INVOCE AVAIALBLE , ONE OWNER! FEATURED WITH A BLACK LEATHER INTERIOR ON AN IMMACULATE SILVER EXTERIOR I, VERY CLEAN MERCEDES C280. FITTED WITH THE 3.0 LITER 6 CYLINDER ENGINE, THE C280 PUSHES 228 HORSEPOWER TO ALL OF ITS WHEELS WITH MERCEDES 4-MATIC AWD SYSTEM! WELL EQUIPPED WITH OPTIONS INCLUDING DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL WITH INTERIOR AIR FILTRATION, DUAL FRONT HEATED SEATS, LEATHER-FACED SEATS WITH 10-WAY POWER ADJUSTMENT FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER, CRUISE CONTROL, TELESCOPIC STEERING WITH REDUNDANT AUDIO CONTROLS, ONE-TOUCH POWER WINDOWS, FOLD DOWN REAR MIDDLE SECTION WITH SKI PASS THROUGH, REMOTE ENTRY, SPORT/COMFORT DRIVING MODES AND MUCH MORE! $ 6750 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
AWD
5 Speed Automatic

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