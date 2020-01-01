2006 Mercedes-Benz C-Class

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416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
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CAR FAX VERIFIED, WELL MAINTAINED,CERTIFIED BY MERCEDES ON THE QUEENSWAY INVOCE AVAIALBLE , ONE OWNER! FEATURED WITH A BLACK LEATHER INTERIOR ON AN IMMACULATE SILVER EXTERIOR I, VERY CLEAN MERCEDES C280. FITTED WITH THE 3.0 LITER 6 CYLINDER ENGINE, THE C280 PUSHES 228 HORSEPOWER TO ALL OF ITS WHEELS WITH MERCEDES 4-MATIC AWD SYSTEM! WELL EQUIPPED WITH OPTIONS INCLUDING DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL WITH INTERIOR AIR FILTRATION, DUAL FRONT HEATED SEATS, LEATHER-FACED SEATS WITH 10-WAY POWER ADJUSTMENT FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER, CRUISE CONTROL, TELESCOPIC STEERING WITH REDUNDANT AUDIO CONTROLS, ONE-TOUCH POWER WINDOWS, FOLD DOWN REAR MIDDLE SECTION WITH SKI PASS THROUGH, REMOTE ENTRY, SPORT/COMFORT DRIVING MODES AND MUCH MORE! $ 6750 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*
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