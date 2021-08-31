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2007 Saab 9-3

91,360 KM

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Lang Motorcar

416-234-6868

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2007 Saab 9-3

2007 Saab 9-3

Aero SHOWROOM CONDITION LOW MILEAGE

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2007 Saab 9-3

Aero SHOWROOM CONDITION LOW MILEAGE

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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91,360KM
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  • Listing ID: 7717408
  • VIN: YS3FH71U976003184

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Dark Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 91,360 KM

Vehicle Description

CARFAX VERIFIED . SHOWROOM CONDITION AND RARE LIME YELLOW METALIC AERO CONVERTIBLE, VERY CLEAN AND TIDY WITH ONLY 91000 KMS , CARFAX SHOWS 26 SERVICE RECORDS WITH MILEAGE DOCUMENTATION . EQUIPPED WITHA REFINED AND POWERFUL V6 TURBO , AUTOMATIC , , RUSTFREE BODY ! UNBLIEMISHED LEATHER INTERIOR , AS NEW POWER TOP , NEW BRAKES , PIRELLI TIRES , CLIMATE CONTROL , BACK UP SENSORS , XENON HEADLIGHTS , POWER HEATED SEATS , FOGLIGHTS AND MUCH MORE . ALL OEM . HARD TO DUPICATE IN THIS CONDITION AND EYECATCHING COLOUR . GREAT CONDITION $ 15988 CERTIFIED PLUS HST NO ADDITIONAL FEES .

Vehicle Features

Fog Lights
Rear Spoiler
Traction Control
Heated Mirrors
ABS Brakes
Side Air Bags
Power Brakes
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Bucket Seats
Heated Seats
Memory Seats
Steering Wheel Controls
Telescopic Steering
Tachometer
CD Player
Front Wheel Drive
6 Speed Automatic

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