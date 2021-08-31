2007 Saab 9-3

+ taxes & licensing
416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
416-234-6868
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
CARFAX VERIFIED . SHOWROOM CONDITION AND RARE LIME YELLOW METALIC AERO CONVERTIBLE, VERY CLEAN AND TIDY WITH ONLY 91000 KMS , CARFAX SHOWS 26 SERVICE RECORDS WITH MILEAGE DOCUMENTATION . EQUIPPED WITHA REFINED AND POWERFUL V6 TURBO , AUTOMATIC , , RUSTFREE BODY ! UNBLIEMISHED LEATHER INTERIOR , AS NEW POWER TOP , NEW BRAKES , PIRELLI TIRES , CLIMATE CONTROL , BACK UP SENSORS , XENON HEADLIGHTS , POWER HEATED SEATS , FOGLIGHTS AND MUCH MORE . ALL OEM . HARD TO DUPICATE IN THIS CONDITION AND EYECATCHING COLOUR . GREAT CONDITION $ 15988 CERTIFIED PLUS HST NO ADDITIONAL FEES .
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6