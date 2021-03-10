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416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
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CAR FAX VERIFIED, AERO SPORTCOMBI VERY WELL MAINTAINED! FITTED WITH A BLACK LEATHER INTERIOR ON A SILVER EXTERIOR THIS HARD-TO-FIND 2008 SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI, OR WAGON AS US NORTH AMERICANS CALL IT HAS ALWAYS BEEN WELL MAINTAINED BY PREVIOUS OWNERS AND HAS HAD THE SAME OWNER SINCE 2012. WITH AN AERO PACKAGE, THIS 9-5 COMES VERY WELL EQUIPPED WITH OPTIONS AND ADDED GOODIES INCLUDING A SPORT TUNED SUSPENSION, DIFFERENT 17-INCH WHEELS, SPECIAL INTERIOR TRIM, AND TWO-TONE LEATHER SEATS. OTHER OPTIONS INCLUDE DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL FRONT EIGHT-WAY POWERED FRONT SEATS, DUAL FRONT AND REAR HEATED SEATS, COOLED GLOVEBOX, A SUNROOF, STEERING WHEEL CONTROLS, TILT STEERING, CRUISE CONTROL, SPORT DRIVING MODE AND TOO MUCH MORE TO LIST! IT HAS ALSO BEEN FITTED WITH THE VISILIBILTY PACKAGE WHICH ADDS XENON HEADLIGHTS, REAR PARKING ASSIST, AND AUTO-DIMMING OUTSIDE MIRRORS. THESE SPORTCOMBIS ARE BECOMING INCREASINGLY HARD TO FIND AND HERES YOUR CHANCE TO OWN A GREAT EXAMPLE OF ONE! $ 9990 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*
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