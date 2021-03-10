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2008 Saab 9-5

161,405 KM

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2008 Saab 9-5

2008 Saab 9-5

AERO PACKAGE, SPORTCOMBI, VERY WELL MAINTAINED

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2008 Saab 9-5

AERO PACKAGE, SPORTCOMBI, VERY WELL MAINTAINED

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Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

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  • Listing ID: 6718451
  • VIN: YS3EH59G983504433

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 161,405 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED, AERO SPORTCOMBI VERY WELL MAINTAINED! FITTED WITH A BLACK LEATHER INTERIOR ON A SILVER EXTERIOR THIS HARD-TO-FIND 2008 SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI, OR WAGON AS US NORTH AMERICANS CALL IT HAS ALWAYS BEEN WELL MAINTAINED BY PREVIOUS OWNERS AND HAS HAD THE SAME OWNER SINCE 2012. WITH AN AERO PACKAGE, THIS 9-5 COMES VERY WELL EQUIPPED WITH OPTIONS AND ADDED GOODIES INCLUDING A SPORT TUNED SUSPENSION, DIFFERENT 17-INCH WHEELS, SPECIAL INTERIOR TRIM, AND TWO-TONE LEATHER SEATS. OTHER OPTIONS INCLUDE DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL FRONT EIGHT-WAY POWERED FRONT SEATS, DUAL FRONT AND REAR HEATED SEATS, COOLED GLOVEBOX, A SUNROOF, STEERING WHEEL CONTROLS, TILT STEERING, CRUISE CONTROL, SPORT DRIVING MODE AND TOO MUCH MORE TO LIST! IT HAS ALSO BEEN FITTED WITH THE VISILIBILTY PACKAGE WHICH ADDS XENON HEADLIGHTS, REAR PARKING ASSIST, AND AUTO-DIMMING OUTSIDE MIRRORS. THESE SPORTCOMBIS ARE BECOMING INCREASINGLY HARD TO FIND AND HERES YOUR CHANCE TO OWN A GREAT EXAMPLE OF ONE! $ 9990 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Compass
Front Wheel Drive
5 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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