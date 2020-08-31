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2009 Lexus RX 350

115,197 KM

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2009 Lexus RX 350

2009 Lexus RX 350

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2009 Lexus RX 350

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Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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  • Listing ID: 5825782
  • VIN: 2T2HK31U19C101529

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Tan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 115,197 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED, IMMACULATE CONDITION, AWD 1 OWNER ! IF YOU ARE LOOKING FOR THE PERFECT CROSSOVER SUV, THIS JUST MIGHT BE FOR YOU! THE LEXUS RX350 MIXES LUXURY, BY GIVING IT A GREAT RIDE QUALITY AND EXCEPTIONAL INTERIOR/EXTERIOR DETAILS, WITH PRACTICALITY AS IT SITS ON A TOYOTA CAMRY PLATFORM, TO GIVE YOU THE PERFECT DAY-TO-DAY VEHICLE! FEATURED WITH THE PREMIUM PACKAGE, THIS LEXUS COMES FITTED WITH BEAUTIFUL TAN LEATHER SEATS ON A WHITE EXTERIOR. ADDITIONAL PREMIUM PACKAGE OPTIONS INCLUDE DRIVERS SEAT MEMORY, POWER TELESCOPIC STEERING WHEEL WITH STEERING WHEEL CONTROLS, SUNROOF AND A ROOF RACK. THIS RX350 ALSO COMES LOADED WITH ORIGINAL AND EXTRA OPTIONS INCLUDING NAVIGATION, BACK UP CAMERA, DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, REAR CLIMATE CONTROL, A REAR POWER LIFTGATE, 10-WAY FRONT POWERED SEATS, WOOD INTERIOR TRIM, AN EIGHT SPEAKER STEREO, SECOND ROW SEATS THAT SLIDE AND RECLINE AND TOO MUCH MORE TO LIST! $ 13888 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Compass
AWD
5 Speed Automatic

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