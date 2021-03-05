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2011 Audi S4

158,179 KM

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2011 Audi S4

2011 Audi S4

3.0 Premium LOADED, QUATTRO AWD, SUPERCHARGED V6!

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2011 Audi S4

3.0 Premium LOADED, QUATTRO AWD, SUPERCHARGED V6!

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11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

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  • Listing ID: 6632789
  • VIN: WAUFGCFL4BA032372

Vehicle Details

  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 158,179 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED NO ACCIDENTS, 1 OWNER , AUTO PREMIUM TRIM, QUATTRO AWD! FITTED WITH A BLACK LEATHER INTERIOR ON AN EYE-CATCHING METEOR GREY PEARL EXTERIOR THIS 2011 AUDI S4. IS POWERED BY THE SUPERCHARGED 3.0L V6 PUSHING 333 HP, IT IS BOTH QUICKER AND MORE FUEL EFFICIENT THAN THE PREVIOUS GENERATION S4S V8 ENGINE. BEING A PREMIUM MODEL, IT IS LOADED WITH OPTIONS INCLUDING A REAR-VIEW CAMERA WITH GUIDED LINES AND SENSORS, DUAL HEATED FRONT SEATS, EIGHT-WAY POWER SPORT SEATS WITH DRIVER SIDE MEMORY, TRI-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, SUNROOF, HARD-DRIVE BASED NAVIGATION SYSTEM WITH DIGITAL MUSIC STORAGE, REAL-TIME TRAFFIC AND HD RADIO; 14-SPEAKER BANG & OLUFSEN STEREO, MMI CONTROLLER MOUNTED ON THE CENTER CONSOLE, KEY-LESS IGNITION/ENTRY, VOICE CONTROLS AND TOO MUCH MORE TO LIST! *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES* $ 14900 CERTIFIED

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Compass
AWD
7 Speed Automatic with Auto-shift

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