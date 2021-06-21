2012 Mazda MAZDA3

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416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
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CAR FAX VERIFIED AUTO WELL MAINTAINED, GX TRIM! FEATURED WITH A BLACK CLOTH INTERIOR ON A PEARL WHITE EXTERIOR IS THIS 2012 MAZDA 3. POWERED BY MAZDAS 2.0L 4 CYLINDER ENGINE, THE MAZDA 3 IS PERKY WHEN NEEDED WHILE REMAINING FUEL EFFICIENT. NEW FOR THE 2012 MODELS, THE MAZDA 3 RECEIVED NEW HEADLIGHTS, A REVISED GRILLE AND AIR INTAKES, AND A REVISED REAR VALANCE PANEL. BEING A GX TRIM, THIS MAZDA 3 COMES WELL EQUIPPED WITH OPTIONS INCLUDING AIR-CONDITIONING, A HEIGHT-ADJUSTABLE DRIVERS SEAT, TELESCOPIC STEERING WHEEL, 60/40 SPLIT-FOLDING REAR SEATS, FOUR SPEAKER SOUND SYSTEM WITH A CD PLAYER AND AUXILIARY AUDIO JACK, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS AND MORE! THIS MAZDA JUST RECEIVED BRAKES ALL AROUND AND 4 BRAND NEW TIRES. SERVICED, DETAILED AND READY TO BE DRIVEN OFF THE LOT TODAY! $ 7450 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*
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