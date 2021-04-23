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2015 Honda Odyssey

111,458 KM

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2015 Honda Odyssey

2015 Honda Odyssey

NO ACCIDENTS, EX-L TRIM, LOADED!

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2015 Honda Odyssey

NO ACCIDENTS, EX-L TRIM, LOADED!

Location

Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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111,458KM
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  • Listing ID: 7018298
  • VIN: 5FNRL5H68FB506528

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 111,458 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED NO ACCIDENTS, VERY WELL MAINTAINED, EX-L TRIM! FEATURED IN PEARL WHITE METALIC OOVER ASPOTLESS GREY LEATHER INTERIOR, A BEST SELLER IN THE MINIVAN MARKET FOR MANY YEARS, THE ODYSSEY OFFERS SEATING FOR UP TO 8 PASSENGERS IN 3 ROWS MAKING IT THE PERFECT FAMILY VEHICLE. FITTED WITH THE RELIABLE 3.5L V6, THE ODYSSEY COMBINES QUICK ACCELERATION WITH VERY RESPECTABLE EPA FUEL ECONOMY RATINGS WHILE MAKING THE DRIVE FEEL LIKE A REGULAR SIZED VEHICLE. AS AN EX-L TRIM, THIS ODYSSEY COMES VERY WELL EQUIPPED WITH FEATURES INCLUDING A SUNROOF, POWER LIFTGATE, FORWARD-COLLISION AND LANE DEPARTURE WARNING, LEATHER SEATING, HEATED FRONT SEATS, A CHILLED STORAGE BOX, VOICE-OPERATED NAVIGATION SYSTEM WITH A REAR-VIEW CAMERA WITH SENSORS AND MUCH MORE. OTHER OPTIONS INCLUDE TRI-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, KEY-LESS IGNITION AND ENTRY, POWER SLIDING SIDE DOORS, MULTI-ADJUSTABLE SECOND-ROW SEAT, HONDAS LANE WATCH BLIND SPOT CAMERA SYSTEM, POWER LIFT-GATE, ROOF RAILS, TOW HITCH AND TOO MUCH MORE TO LIST!! $20988 CERTIFIED *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
CD Player
Front Wheel Drive
Navigation System
6 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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