2015 Toyota Yaris

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416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
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CAR FAX VERIFIED NO ACCIDENTS, LE TRIM, VERY WELL MAINTAINED! FITTED WITH TOYOTAS ULTRA RELIABLE 1.5 LITER INLINE 4 ENGINE, THE YARIS IS THE PERFECT DAILY VEHICLE WITH ITS OUTSTANDING FUEL ECONOMY AND SMOOTH DRIVE. FEATURED WITH THE SMOOTH SHIFTING 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION, THE YARIS IS A GREAT CAR TO LEARN TO DRIVE STANDARD ON WITH ITS FORGIVING CLUTCH BUT IS ALSO FUN FOR THE EXPERTS! THIS YARIS COMES WELL EQUIPPED WITH FEATURES INCLUDING AIR-CONDITIONING, A HEIGHT-ADJUSTABLE DRIVER SEAT, CRUISE CONTROL, 60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS, REAR HATCH WITH WIPER BLADE, TILT STEERING, BLUETOOTH PHONE AND AUDIO CONNECTIVITY, AND A SIX SPEAKER SOUND SYSTEM WITH A 6.1-INCH TOUCHSCREEN, A CD PLAYER, HD RADIO, AN AUXILIARY AUDIO JACK AND A USB/IPOD INTERFACE AND MUCH MORE! *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES* $8,990 CERTIFIED + HST
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