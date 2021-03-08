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2015 Toyota Yaris

87,506 KM

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2015 Toyota Yaris

2015 Toyota Yaris

LE TRIM, 5 SPEED MANUAL, VERY WELL MAINTAINED!

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2015 Toyota Yaris

LE TRIM, 5 SPEED MANUAL, VERY WELL MAINTAINED!

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Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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Certified

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  • Listing ID: 6673439
  • VIN: VNKKTUD32FA020160

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 87,506 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED NO ACCIDENTS, LE TRIM, VERY WELL MAINTAINED! FITTED WITH TOYOTAS ULTRA RELIABLE 1.5 LITER INLINE 4 ENGINE, THE YARIS IS THE PERFECT DAILY VEHICLE WITH ITS OUTSTANDING FUEL ECONOMY AND SMOOTH DRIVE. FEATURED WITH THE SMOOTH SHIFTING 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION, THE YARIS IS A GREAT CAR TO LEARN TO DRIVE STANDARD ON WITH ITS FORGIVING CLUTCH BUT IS ALSO FUN FOR THE EXPERTS! THIS YARIS COMES WELL EQUIPPED WITH FEATURES INCLUDING AIR-CONDITIONING, A HEIGHT-ADJUSTABLE DRIVER SEAT, CRUISE CONTROL, 60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS, REAR HATCH WITH WIPER BLADE, TILT STEERING, BLUETOOTH PHONE AND AUDIO CONNECTIVITY, AND A SIX SPEAKER SOUND SYSTEM WITH A 6.1-INCH TOUCHSCREEN, A CD PLAYER, HD RADIO, AN AUXILIARY AUDIO JACK AND A USB/IPOD INTERFACE AND MUCH MORE! *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES* $8,990 CERTIFIED + HST

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Tachometer
CD Player
Front Wheel Drive
5 Speed Manual

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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