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2016 Subaru WRX

171,338 KM

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2016 Subaru WRX

2016 Subaru WRX

Sport Package SPORT PACKAGE, 6 SPEED MANUAL!

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2016 Subaru WRX

Sport Package SPORT PACKAGE, 6 SPEED MANUAL!

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Lang Motorcar

11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6

416-234-6868

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  • Listing ID: 7486902
  • VIN: JF1VA1G66G9813714

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 171,338 KM

Vehicle Description

CAR FAX VERIFIED, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, SPORT PACKAGE! FITTED WITH SUBARUS WELL KNOWN 2.0 LITER TURBOCHARGED 4-CYLINDER BOXER ENGINE, THE WRX IS EXTREMELY QUICK, FUEL EFFICIENT AND SOUNDS GREAT PAIRED WITH ITS CUSTOM EXHAUST THAT REALLY BRINGS OUT THE BOXER RUMBLE. PUSHING 268HP TO ALL FOUR WHEELS WITH SUBARUS AWD SYSTEM, THE WRX IS CAPABLE OF ANY CONDITIONS AND IS NOTORIOUS FOR BEING A WINTER WARRIOR. BEING A SPORT PACKAGE, THIS WRX COMES VERY WELL EQUIPPED WITH OPTIONS INCLUDING AN 8-WAY POWER ADJUSTABLE DRIVERS SEAT, TRUNK LIP SPOILER, POWER-TILTING AND SLIDING GLASS SUNROOF, SUBARU REAR/SIDE VEHICLE DETECTION (SRVD) AND MORE!! OTHER OPTIONS INCLUDE A 6.2-INCH INFOTAINMENT SYSTEM WITH A HIGH-RESOLUTION TOUCHSCREEN DISPLAY, FRONT HEATED SEATS, REAR VIEW CAMERA, STEERING WHEEL INTERGRATED CONTROLS, BLUETOOTH PHONE AND AUDIO CONNECTIVITY, SPORTS FRONT SEATS, HEATED OUTSIDE MIRRORS AND WINDSHIELD WIPER DE-ICERS AND TOO MUCH MORE TO LIST! $ 15990 *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*

Vehicle Features

Heated Mirrors
Power Brakes
Driver Air Bags
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Heated Seats
Split Folder Rear Seats
Steering Wheel Controls
Telescopic Steering
Remote Entry
Rear Spoiler
Sunroof
AM/FM Stereo
6 Speed Manual
SECURITY ALARM
AWD
Reverse Park Assist
Dual Air Controls
Power Gas Pedal

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1-888-823-4572
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