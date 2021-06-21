2016 Subaru WRX

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416-234-6868
11 Advance Rd, Etobicoke, ON M8Z 2S6
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CAR FAX VERIFIED, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, SPORT PACKAGE! FITTED WITH SUBARUS WELL KNOWN 2.0 LITER TURBOCHARGED 4-CYLINDER BOXER ENGINE, THE WRX IS EXTREMELY QUICK, FUEL EFFICIENT AND SOUNDS GREAT PAIRED WITH ITS CUSTOM EXHAUST THAT REALLY BRINGS OUT THE BOXER RUMBLE. PUSHING 268HP TO ALL FOUR WHEELS WITH SUBARUS AWD SYSTEM, THE WRX IS CAPABLE OF ANY CONDITIONS AND IS NOTORIOUS FOR BEING A WINTER WARRIOR. BEING A SPORT PACKAGE, THIS WRX COMES VERY WELL EQUIPPED WITH OPTIONS INCLUDING AN 8-WAY POWER ADJUSTABLE DRIVERS SEAT, TRUNK LIP SPOILER, POWER-TILTING AND SLIDING GLASS SUNROOF, SUBARU REAR/SIDE VEHICLE DETECTION (SRVD) AND MORE!! OTHER OPTIONS INCLUDE A 6.2-INCH INFOTAINMENT SYSTEM WITH A HIGH-RESOLUTION TOUCHSCREEN DISPLAY, FRONT HEATED SEATS, REAR VIEW CAMERA, STEERING WHEEL INTERGRATED CONTROLS, BLUETOOTH PHONE AND AUDIO CONNECTIVITY, SPORTS FRONT SEATS, HEATED OUTSIDE MIRRORS AND WINDSHIELD WIPER DE-ICERS AND TOO MUCH MORE TO LIST! $ 15990 *NO BOGUS HIDDEN FEES OR ADMINISTRATION CHARGES*
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