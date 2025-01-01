Menu
<p>FINANCE FROM 5.99%      </p><p>NO ACCIDENTS, NOSMOKER, MUST SEE !!!  Fully loaded, Collision avoidance, Lane departure, Blind Spot assist, Backup Cam, P-Moon, Apple Carplay, Satellite Sirius, Axillary USB, push start, smart keyless entry, tinted, 2 key/fobs. Looks & runs like new. RUSTPROOFED & CERTIFIED.  REDUCED & FIRM PRICE.  </p><p>Also avail. 2018 Chevi Cruze LT, 166k $9800    ///    2020 Chevi Spark LT, only 49k $12800   </p>

2020 Hyundai Elantra

161,521 KM

$12,600

+ taxes & licensing
2020 Hyundai Elantra

SEL LaneDeparture/CollisionAvoid/BlindSpot/P-Moon

2020 Hyundai Elantra

SEL LaneDeparture/CollisionAvoid/BlindSpot/P-Moon

1st Auto Group

867 Kipling Ave, Etobicoke, ON M8Z 5H1

416-823-2403 (Angelo); 416-821-1221 (Peter)

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$12,600

+ taxes & licensing

Used
161,521KM
Excellent Condition
VIN KMHD84LF4LU954011

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 161,521 KM

FINANCE FROM 5.99%      

NO ACCIDENTS, NOSMOKER, MUST SEE !!!  Fully loaded, Collision avoidance, Lane departure, Blind Spot assist, Backup Cam, P-Moon, Apple Carplay, Satellite Sirius, Axillary USB, push start, smart keyless entry, tinted, 2 key/fobs. Looks & runs like new. RUSTPROOFED & CERTIFIED.  REDUCED & FIRM PRICE.  

Also avail. 2018 Chevi Cruze LT, 166k $9800    ///    2020 Chevi Spark LT, only 49k $12800   

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Front Disc/Rear Drum Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate

1st Auto Group

1st Auto Group

867 Kipling Ave, Etobicoke, ON M8Z 5H1

$12,600

+ taxes & licensing>

1st Auto Group

416-823-2403 (Angelo); 416-821-1221 (Peter)

2020 Hyundai Elantra