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Used 2020 Toyota Camry LE - Certified for sale in Gloucester, ON

2020 Toyota Camry

90,000 KM

Details Features

$19,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Toyota Camry

LE - Certified

Watch This Vehicle
14523997

2020 Toyota Camry

LE - Certified

Location

Ehab's Auto

4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6

613-240-3316

  1. 1785457981540
  2. 14523997
  3. 1785457982075
  4. 14523997
  5. 1785457982523
  6. 14523997
  7. 1785457982970
  8. 14523997
  9. 1785457983425
  10. 14523997
  11. 1785457983893
  12. 14523997
  13. 1785457984340
  14. 14523997
  15. 1785457984789
  16. 14523997
  17. 1785457985244
  18. 14523997
  19. 1785457985701
  20. 14523997
  21. 1785457986142
  22. 14523997
  23. 1785457986594
  24. 14523997
  25. 1785457987029
  26. 14523997
  27. 1785457987483
  28. 14523997
  29. 1785457987931
  30. 14523997
  31. 1785457988384
  32. 14523997
  33. 14523997
  34. 1785457988841
  35. 14523997
  36. 1785457989281
  37. 14523997
  38. 1785457989741
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$19,995

+ taxes & licensing

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Used
90,000KM
Excellent Condition
VIN 4T1C11AK8LU926137

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Ehab's Auto

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Ehab's Auto

Ehab's Auto

4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-240-XXXX

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613-240-3316

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$19,995

+ taxes & licensing>

Ehab's Auto

613-240-3316

2020 Toyota Camry