$19,995+ taxes & licensing
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2020 Toyota Camry
LE - Certified
2020 Toyota Camry
LE - Certified
Location
Ehab's Auto
4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6
613-240-3316
$19,995
+ taxes & licensing
Actions
Used
90,000KM
Excellent Condition
VIN 4T1C11AK8LU926137
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 90,000 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Exterior
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Cloth Seats
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Ehab's Auto
4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6
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613-240-XXXX(click to show)
$19,995
+ taxes & licensing>
Ehab's Auto
613-240-3316
2020 Toyota Camry