$41,995+ taxes & licensing
Make it Yours
2021 RAM 1500
Laramie
2021 RAM 1500
Laramie
Location
Lake Huron Chrysler
268 Bayfield Rd, Goderich, ON N7A 3G6
519-524-7195
$41,995
+ taxes & licensing
Used
132,846KM
VIN 1C6SRFJT1MN644049
Vehicle Details
- Exterior Colour Bright White Clear Coat
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 132,846 KM
Vehicle Features
Packages
27H
EZL
DFR
PW7
APA
MR7
LPL
4HC
GP1
XHC
DSA
XFH
DMH
WPM
CLF
NG9
A67
NAS
AEF
MWH
ADB
YGV
UCX
4EX
5N6
4CV
*GJ
-X9
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Block Heater
Trailer Wiring Harness
50 State Emissions
Engine Oil Cooler
Anti-Spin Differential Rear Axle
Class IV Receiver Hitch
TRAILER BRAKE CONTROL
Solid axle rear suspension w/coil springs
Electronic Transfer Case
220 Amp Alternator
3.92 Rear Axle Ratio
HD gas-pressurized shock absorbers
3.21 Rear Axle Ratio
Transmission: 8-Speed Automatic
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
730CCA Maintenance-Free Battery
98.4 L Fuel Tank
Auto Locking Hubs
Electric Power-Assist Steering
Part And Full-Time Four-Wheel Drive
98-Litre (21.6-Gallon) Fuel Tank
GVWR: 3,220 kgs (7,100 lbs)
789.3 Kgs Maximum Payload
Exterior
Fog Lights
POWER RUNNING BOARDS
Chrome Door Handles
Deep Tinted Glass
Chrome Grille
Monotone Paint
Sport Appearance Package
Chrome Exterior Mirrors
Front license plate bracket
Ontario Tire Surcharge
Rear wheelhouse liners
Steel spare wheel
Chrome rear step bumper
LED brakelights
Laminated Glass
Black Side Windows Trim
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Regular Box Style
Tailgate Rear Cargo Access
Exterior Mirrors w/Courtesy Lamps
LED BED LIGHTING
Power Rear Window w/Defroster
Body-Coloured Fender Flares
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
PICK-UP BOX LIGHTING
USB Mobile Projection
Chrome Front Bumper w/Chrome Rub Strip/Fascia Accent
Tires: 275/65R18 BSW All Season LRR
Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
Interior
Compass
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
POWER ADJUSTABLE PEDALS
Driver Information Centre
Front map lights
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Voice recorder
Front seatback map pockets
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Power 4-Way Driver Lumbar Adjust
Manual tilt/telescoping steering column
4-way adjustable front headrests
1 12V DC Power Outlet
Delayed Accessory Power
Valet Function
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Redundant Digital Speedometer
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
FRONT & REAR ALL-WEATHER FLOOR MATS
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Front Centre Armrest w/Storage and Rear Centre Armrest
Vinyl Door Trim Insert
Illuminated Front Cupholder
8.4" Touchscreen
Interior Trim -inc: Deluxe Sound Insulation, Simulated Wood/Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Wood/Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
3 Rear Seat Head Restraints
Power 8-Way Adjustable Front Seats
Power 4-Way Front Passenger Lumbar Adjust
Driver Seat w/Memory Setting
Passenger Seat
Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Interior Concealed Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 1st Row Underseat Storage
Metal-Look Gear Shifter Material
Analog Appearance
Sentry Key Immobilizer
Cab Mounted Cargo Lights
1 12V DC Power Outlet and 2 Interior 120V AC Power Outlets
Mini Overhead Console, 1 12V DC Power Outlet and 2 Interior 120V AC Power Outlets
Safety
Perimeter Alarm
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Front Collision Warning w/Active Braking
Collision Mitigation-Front
Seating
Leather Trimmed Bucket Seats
Media / Nav / Comm
Fixed antenna
2 LCD Monitors In The Front
506w Regular Amplifier
GPS Antenna Input
Streaming Audio
Integrated Centre Stack Radio
Additional Features
PROTECTION GROUP
4.5 Additional Gallons of Gas
Special Scheduling Condition III
Bright White Clear Coat
BLACK
BRIGHT WHITE
Sales Tracking
Easy Order
LARAMIE LEVEL 2 EQUIPMENT GROUP
Customer Preferred Package 27H
22X9.0 Polished Painted Wheels
5.7L V8 HEMI MDS VVT eTorque Engine
8-Spd Auto 8HP75 Trans
MOPAR FRONT & REAR RUBBER FLOOR MATS
PROTECTION GROUP -inc: Transfer Case Skid Plate, Steering Gear Skid Plate, Front Suspension Skid Plate, Fuel Tank Skid Plate, Tow Hooks
QUICK ORDER PACKAGE 27H LARAMIE -inc: Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/MDS & eTorque, Transmission: 8-Speed Automatic
ENGINE: 5.7L HEMI VVT V8 W/MDS & ETORQUE -inc: 48-Volt Belt Starter Generator, Active Noise Control System, Heavy-Duty Engine Cooling, Bright Dual Rear Exhaust Tips, HEMI Badge, 18" Full-Size Aluminum Spare Wheel
WHEELS: 22" X 9" POLISHED ALUMINUM -inc: Tires: 285/45R22XL BSW All-Season
26 Gal. Fuel Tank (Replace 23 Gal)
Black Pwr-Fold Trailer Tow Mirrors
SPORT APPEARANCE PACKAGE -inc: Tires: 275/55R20 OWL All-Season, Body-Colour Exterior Mirrors, Black Interior Accents, Body-Colour Power Heated Power Fold Mirrors, Sport Performance Hood, Body-Colour Front Bumper, Body-Colour Door Handles, Body-Colour R...
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/12" DISPLAY -inc: SiriusXM Traffic, Disassociated Touchscreen Display, HD Radio, For Details Visit DriveUconnect.ca, 1-Year SiriusXM Guardian Subscription, 12" Touchscreen, 5-Year SiriusXM Travel Link Subscription, GPS Navigati...
BLACK POWER FOLDING TRAILER TOW MIRRORS -inc: Mirror-Mounted Aux Reverse Lamps, Exterior Mirrors w/Memory Settings, Mirror Running Lights, Black Exterior Mirrors, Trailer Tow Mirrors
LARAMIE LEVEL 2 EQUIPMENT GROUP -inc: Blind-Spot & Cross-Path Detection, Rain-Sensing Windshield Wipers, Park-Sense Front & Rear Park Assist, Radio: Uconnect 4C Nav w/8.4" Display, SiriusXM Traffic, Disassociated Touchscreen Display, HD Radio, For Deta...
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lake Huron Chrysler
2022 RAM 1500 Laramie 150,136 KM $43,995 + tax & lic
2016 Buick Enclave CXL 0 $14,995 + tax & lic
2024 Jeep Wrangler Willys 94,702 KM $39,995 + tax & lic
Email Lake Huron Chrysler
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lake Huron Chrysler
268 Bayfield Rd, Goderich, ON N7A 3G6
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
519-524-XXXX(click to show)
$41,995
+ taxes & licensing>
Lake Huron Chrysler
519-524-7195
2021 RAM 1500