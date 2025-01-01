$41,995+ taxes & licensing
2021 RAM 1500 Classic
WARLOCK
Location
Lake Huron Chrysler
268 Bayfield Rd, Goderich, ON N7A 3G6
519-524-7195
$41,995
+ taxes & licensing
Used
30,236KM
VIN 1C6RR7LT5MS565907
Vehicle Details
- Exterior Colour Delmonico Red Pearl Coat
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 25049A
- Mileage 30,236 KM
Vehicle Features
Packages
26F
EZH
DFK
PRV
APA
MRU
MGB
GFA
AJB
AHC
AGF
XMF
AFC
XB9
ADW
NAS
ADA
YGV
4AK
4EX
4HC
5N6
573
4CV
*P6
-X9
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Block Heater
Trailer Wiring Harness
50 State Emissions
Engine Oil Cooler
160 Amp Alternator
Solid axle rear suspension w/coil springs
Electronic Transfer Case
Single stainless steel exhaust
3.21 Rear Axle Ratio
HD front shock absorbers
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
730CCA Maintenance-Free Battery
98.4 L Fuel Tank
Auto Locking Hubs
Electric Power-Assist Steering
Part-Time Four-Wheel Drive
GVWR: 3,084 kgs (6,800 lbs)
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
766.6 Kgs Maximum Payload
Interior
Air Conditioning
Compass
Driver Information Centre
RamBox Cargo Management System
glove box
Front map lights
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Storage Tray
Day-Night Rearview Mirror
Fade-to-off interior lighting
Manual tilt steering column
Rear cupholder
Park-Sense rear park assist system
1 12V DC Power Outlet
Delayed Accessory Power
Valet Function
Redundant Digital Speedometer
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Cargo Area Concealed Storage
Electronic Shift
Vinyl Door Trim Insert
Seats w/Cloth Back Material
4-Way Driver Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Pickup Cargo Box Lights
Front Armrest w/3 Cup Holders
Armrests w/Storage and Rear Centre Armrest
Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
Interior Trim -inc: Deluxe Sound Insulation, Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Black Rotary Shifter
Mini Overhead Console and 1 12V DC Power Outlet
Urethane Gear Shifter Material
FOB Controls -inc: Cargo Access
Analog Appearance
Sentry Key Immobilizer
Exterior
Step Bumper
Deep Tinted Glass
Rear Window Defroster
Variable Intermittent Wipers
Monotone Paint
Tip Start
Fixed rear window
Front license plate bracket
Ontario Tire Surcharge
Clearcoat Paint
Steel spare wheel
Black Exterior Mirrors
Spray-in bedliner
Active grille shutters
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Regular Box Style
Tailgate Rear Cargo Access
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
Wheel Centre Hub
Auto On/Off Halogen Headlamps w/Delay-Off
Convenience
Trailer Tow Group
Seating
Premium Cloth Bucket Seats
Media / Nav / Comm
6 Speakers
Fixed antenna
1 LCD Monitor In The Front
GPS Antenna Input
Streaming Audio
Powertrain
5.7L V8 HEMI MDS VVT Engine
Safety
Rear child safety locks
Side impact beams
Parkview Back-Up Camera
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Additional Features
4.5 Additional Gallons of Gas
MOPAR Black Tubular Side Steps
BLACK
Electronics Group
Luxury Group
Sales Tracking
Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic (DFK)
Red Pearl
Remote Start & Security Alarm Group
Black Tubular Side Steps
Heated Seats and Wheel Group
8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US)
Delmonico Red Pearl Coat
Easy Order
Customer Preferred Package 26F
Mopar Spray in Bedliner
Mopar Sport Performance Hood
Warlock Decor Package
ENGINE: 5.7L HEMI VVT V8 W/FUELSAVER MDS -inc: GVWR: 3,129 kgs (6,900 lbs), Electronically Controlled Throttle, Heavy-Duty Engine Cooling, Next Generation Engine Controller, Engine Oil Heat Exchanger, Hemi Badge, Heavy-Duty Transmission Oil Cooler
HEATED SEATS & WHEEL GROUP -inc: Heated Steering Wheel, Front Heated Seats
LUXURY GROUP -inc: Auto-Dimming Rearview Mirror, Leather-Wrapped Steering Wheel, Exterior Mirrors w/Turn Signals, Rear Dome Lamp w/On/Off Switch, LED Bed Lighting, Steering Wheel-Mounted Audio Controls, Exterior Mirrors w/Courtesy Lamps, Glove Box Lamp...
SPORT PERFORMANCE HOOD -inc: Performance Decal
TRAILER TOW MIRRORS & BRAKE GROUP -inc: Trailer Brake Control, Class IV Hitch Receiver, Black Power Manual Fold Trailer Tow Mirrors, Exterior Mirrors w/Turn Signals, Exterior Mirrors w/Courtesy Lamps, Trailer Tow Mirrors
WARLOCK DECOR PACKAGE -inc: Sport Performance Hood Decal, Warlock Decal
QUICK ORDER PACKAGE 26F WARLOCK -inc: Engine: 5.7L HEMI VVT V8 w/FuelSaver MDS, Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic (DFK), Black Door Handles, Black Powder-Coated Rear Bumper, Black RAM's Head Tailgate Badge, Black 4x4 Badge, Semi-Gloss Black W...
RAMBOX CARGO MANAGEMENT SYSTEM -inc: 4 Adjustable Cargo Tie-Down Hooks, LED Bed Lighting, Bed Cargo Divider
2021 RAM 1500 Classic