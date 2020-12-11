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2008 Toyota Matrix

186,000 KM

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$4,995

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PPLS Auto

548-333-7757

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2008 Toyota Matrix

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2008 Toyota Matrix

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PPLS Auto

109 Beaumont Crescent, Guelph, ON N1E 6A9

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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186,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6308460
  • VIN: 2T1KR32E48C694945

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey - Dark
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 186,000 KM

Vehicle Description

$4995 CERTIFIED+HST AND LICENSING. ((CALLING OUT ALL FIRST TIME CAR BUYERS)). THIS CAR IS A MUST SEE. COME IN FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

 

TAKE TRADE-INS.....((WE ACCEPT CERTIFIED CHEQUE, BANK DRAFT, AND CASH FOR PAYMENTS))

 

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CAR SOLD CERTIFIED & E-TESTED & CARPROOF

 

OMVIC&UCDA MEMBER

 

THIS CAR WILL NOT LAST LONG AT THIS PRICE .

 

WARRANTY AVAILABLE ON THIS CAR.

 

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OFFICE 548-333-7757

 

WE ARE LOCATED AT 109 BEAUMONT CRESCENT, DOWNTOWN GUELPH.. MINUTES FROM CAMBRIDGE, WATERLOO, AND HAMILTON

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Passenger Air Bag Sensor
Tilt Steering Wheel
Cargo shade
AM/FM Radio
CD Player
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
Engine Immobilizer
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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