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2010 Dodge Ram 1500

236,000 KM

Details Description Features

$10,995

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PPLS Auto

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2010 Dodge Ram 1500

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SLT

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2010 Dodge Ram 1500

SLT

Location

PPLS Auto

109 Beaumont Crescent, Guelph, ON N1E 6A9

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$10,995

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236,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6330603
  • VIN: 1D7RV1GP6AS228954

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 236,000 KM

Vehicle Description

$10995 CERTIFIED+HST AND LICENSING. ((CALLING OUT ALL FIRST TIME CAR BUYERS)). THIS CAR IS A MUST SEE. COME IN FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

 

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CAR SOLD CERTIFIED & E-TESTED & CARPROOF

 

OMVIC&UCDA MEMBER

 

THIS CAR WILL NOT LAST LONG AT THIS PRICE .

 

WARRANTY AVAILABLE ON THIS CAR.

 

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OFFICE 548-333-7757

 

WE ARE LOCATED AT 109 BEAUMONT CRESCENT, DOWNTOWN GUELPH.. MINUTES FROM CAMBRIDGE, WATERLOO, AND HAMILTON

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Sliding Rear Window
Tire Pressure Monitor
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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