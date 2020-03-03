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2007 Pontiac Solstice

AUTOMATIC, EXCELLENT CONDITION

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2007 Pontiac Solstice

AUTOMATIC, EXCELLENT CONDITION

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

Contact Seller

$12,990

+ taxes & licensing

  • 43,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4713588
  • Stock #: 115778
  • VIN: 1G2MB35B37Y115778
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Convertible
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
2-door
Passengers
2

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2007 PONTIAC SOLSTICE, AUTOMATIC TRANSMISSION, ONLY 43,000, EXCELLENT CONDITION, NO ACCIDENTS, CHROME RIMS, BLACK TOP LIKE NEW.

SOLD CERTIFIED.

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ACEN MOTORS INC.

1926 KING. ST. EAST.

HAMILTON - ON.

L8K 1W1

Safety
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Emergency Trunk Release
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Power Options
  • Power Steering
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Convenience
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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