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2008 BMW 1 Series

128i

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2008 BMW 1 Series

128i

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

Contact Seller

$10,990

+ taxes & licensing

  • 104,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4889355
  • Stock #: 74370
  • VIN: WBAUL73568VJ74370
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Tan Leather
Body Style
Convertible
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
Passengers
4

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2008 BMW 128 CONVERTIBLE, BLUE ON TAN INTERIOR, LEATHER, ALLOY, POWER WINDOWS DOORS AND LOCKS, IN A EXCELLENT CONDITION, JUST READY TO ENJOY THE NICE WEATHER THAT WILL BE HERE SOON :-)

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SOLD CERTIFIED.

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SERVING HAMILTON ANCASTER STONEYCREEK BINBROOK GRIMSBY ST.CATHERINE NIAGARA FALLS BURLINGTON OAKVILLE MISSISSAUGA TORONTO BRANTFORD LONDON FOR OVER 12 YEARS.

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ACEN MOTORS INC.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rollover protection bars
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
  • Knee Air Bag
  • Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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