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2009 Mercedes-Benz SLK

3.5L

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2009 Mercedes-Benz SLK

3.5L

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

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$22,990

+ taxes & licensing

  • 41,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4889385
  • Stock #: 203686
  • VIN: WDBWK58F69F203686
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Convertible
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2009 MERCEDES BENS SLK 350- ONLY 41,000 KM AND CONDITION, CONDITION, CONDITION, ABSOLUTELY  EXCELLENT, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS WITH NECK AIR VENTS, POWER SEATS, DRIVER AND PASSANGER, ALLOY RIMS, LEATHER, BOOKS, TWO SETS OF KEYS, NO ACCIDENTS!

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ACEN MOTORS INC.

1926 KING. ST. EAST.

HAMILTON - ON.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rollover protection bars
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Telematics
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Convertible Hardtop
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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