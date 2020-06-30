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2010 Ford Focus

78,000 KM

Details Description Features

$5,490

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Acen Motors Inc.

905-545-7200

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2010 Ford Focus

2010 Ford Focus

SE

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2010 Ford Focus

SE

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

  • Listing ID: 5335769
  • Stock #: 265289
  • VIN: 1FAHP3FN3AW265289

$5,490

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78,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Green Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 78,000 KM

Vehicle Description

2010 FORD FOCUS SE, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER WINDOWS, DOORS, LOCKS, REMOTE ENTRY, AIR CONDITIONING, ONLY 78,000KM NO ACCIDENTS LOCAL CAR.

ACEN MOTORS IS PROUD TO OFFER OUR LOWEST PRICE GUARANTEE.

 

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WE CONTINUOUSLY CHECK OUR PRICING VERSUS MARKET VALUE TO ENSURE WE ARE OFFERING OUR CUSTOMERS THE BEST PRICE.

 

 

 

 

 

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ACEN MOTORS PRE-OWENED VEHICLES COME STANDARD WITH ONE KEY, IF WE RECEIVED MORE THAN ONE KEY FROM PREVIOUS OWNER, WE INCLUDE THEM. ADDITIONAL KEYS MAY BE PURCHASED AT THE TIME OF THE SALE.

 

 

 

SERVING HAMILTON ANCASTER STONEYCREEK BINBROOK GRIMSBY ST.CATHERINE NIAGARA FALLS BURLINGTON OAKVILLE MISSISSAUGA TORONTO BRANTFORD LONDON FOR OVER 12 YEARS.

 

VISIT US ONLINE AT: WWW.ACENMOTORS.COM

 

 

 

ACEN MOTORS INC.

 

1926 KING. ST. EAST.

 

HAMILTON - ON.

 

L8K 1W1

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Alloy Wheels
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

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