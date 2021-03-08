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2010 Nissan 370Z

48,000 KM

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Acen Motors Inc.

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2010 Nissan 370Z

2010 Nissan 370Z

370Z AUTO- CONVERTIBLE

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2010 Nissan 370Z

370Z AUTO- CONVERTIBLE

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$25,990

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48,000KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6651557
  • VIN: JN1AZ4FH3AM301387

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 48,000 KM

Vehicle Description

Due to COVID - 19 - We're open virtually and by appointment only! 

SOLD CERTIFIED.ACEN MOTORS OFFERS FINANCING RATES YOU CAN AFFORD, OUR CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES HAVE FINANCING AVAILABLE STARTING AT AS LOW AS 4.95%.WE WORK WITH ALL DIFFERENT CREDIT SITUATIONS AND HAVE SOLUTIONS FOR EVEN THE MOST FINANCIALLY DIFFICULT SITUATIONACEN MOTORS IS PROUD TO OFFER OUR LOWEST PRICE GUARANTEE.THIS ENSURES THAT ALL CUSTOMERS RECEIVE THE LOWEST PRICE POSSIBLE.WE CONTINUOUSLY CHECK OUR PRICING VERSUS MARKET VALUE TO ENSURE WE ARE OFFERING OUR CUSTOMERS THE BEST PRICEWE PRICE OUR VEHICLES AT OR BELOW MARKET VALUE AND WE DO NOT HAGGLE.ACEN MOTORS PRE-OWENED VEHICLES COME STANDARD WITH ONE KEY, IF WE RECEIVED MORE THAN ONE KEY FROM PREVIOUS OWNER, WE INCLUDE THEM. ADDITIONAL KEYS MAY BE PURCHASED AT THE TIME OF THE SALE.SERVING HAMILTON ANCASTER STONEYCREEK BINBROOK GRIMSBY ST.CATHERINE NIAGARA FALLS BURLINGTON OAKVILLE MISSISSAUGA TORONTO BRANTFORD LONDON FOR OVER 12 YEARS.VISIT US ONLINE AT: WWW.ACENMOTORS.COMACEN MOTORS INC.1926 KING. ST. EAST.HAMILTON - ON.L8K 1W1 

Vehicle Features

AUTO- CONVERTIBLE
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

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