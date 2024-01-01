2012 Mazda MAZDA3

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<p><strong><span style=font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;>**2012 MAZDA 3 ! VERY CLEAN CAR AND SMOOTH DRIVE..!!***MANUAL / NO ACCIDENT!!!</span></strong></p><p><span style=font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12pt;>2012 MAZDA 3 ONLY <strong>121,255 KMS</strong> JUST FOR<strong> $9,995.00. </strong>ALL<strong> </strong>POWER OPTIONS, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND MANUAL TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>EXCLUSIVE IN-HOUSE FINANCING AVAILABLE BETWEEN DEALERS & THE CUSTOMER DIRECTLY. NO BANKS INVOLVED. APPROVED ON THE SPOT WITH LOWEST DOWN-PAYMENT & EASY AFFORDABLE WEEKLY / BI-WEEKLY / MONTHLY PAYMENTS ACCORDING TO CUSTOMER’S BUDGET.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; background: white;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>VERY LOW PRICE. ASK ABOUT OUR WARRANTY PACKAGES. FOR YOUR PEACE OF MIND WE OFFER 1 TO 3 YEARS WARRANTY AT REASONABLE PRICES.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>WE ARE A PROUD MEMBER OF UCDA AND OMVIC. OVER 18 + YEARS OF EXPERIENCE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY. WE ALSO HAVE HUGE INVENTORY OF CERTIFIED IMPORTS / DOMESTIC VEHICLES TO CHOOSE FROM HONDA, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, FORD, DODGE, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, CHRYSLER AND MANY MORE MAKES AND MODELS TO SUIT YOUR STYLE, COMFORT AND NEEDS. WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>TO VIEW LATEST INVENTORY, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT <strong>WWW.PRECISIONMOTORSLTD.COM</strong></span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>LIKE OUR FACEBOOK PAGE TODAY, TO VIEW LATEST INVENTORY & CUSTOMERS TESTIMONIALS VIDEOS VISIT WWW.FACEBOOK.COM/PRECISIONMOTORSLTD</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENTS ALSO .</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>FOR APPOINTMENTS, CALL INAM TODAY AT 416-270-7657</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>TOLL FREE : 1 (877) 960-1826</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>EMAIL US AT : INAMQ@HOTMAIL.COM</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>VISIT OUR WEBSITE AT: <strong>WWW.PRECISIONMOTORSLTD.COM</strong></span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Segoe UI,sans-serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: black;>LOCATION :<strong> </strong></span><strong><span style=font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman,serif; mso-fareast-font-family: Times New Roman; color: #222222; background: white;>643 PARKDALE AVENUE NORTH, HAMILTON ON L8H 5Z1</span></strong></p><p> </p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 12.0pt; line-height: 107%;> </span></strong></p>

2012 Mazda MAZDA3

121,255 KM

Details Description Features

$9,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2012 Mazda MAZDA3

i Sport 4-Door

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11966670

2012 Mazda MAZDA3

i Sport 4-Door

Location

Precision Motors

643 Parkdale Avenue North, Hamilton, ON L8H 5Z1

416-270-7657

  1. 1732797349
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Certified

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Used
121,255KM
Excellent Condition
VIN JM1BL1UF2C1507887

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 121,255 KM

Vehicle Description

**2012 MAZDA 3 ! VERY CLEAN CAR AND SMOOTH DRIVE..!!***MANUAL / NO ACCIDENT!!!

2012 MAZDA 3 ONLY 121,255 KMS JUST FOR $9,995.00. ALL POWER OPTIONS, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND MANUAL TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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EMAIL US AT : INAMQ@HOTMAIL.COM

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LOCATION : 643 PARKDALE AVENUE NORTH, HAMILTON ON L8H 5Z1

 

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost

Interior

Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Power Door Locks
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

CD Player

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