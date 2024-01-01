$9,995+ tax & licensing
2012 Mazda MAZDA3
i Sport 4-Door
2012 Mazda MAZDA3
i Sport 4-Door
Location
Precision Motors
643 Parkdale Avenue North, Hamilton, ON L8H 5Z1
416-270-7657
Certified
$9,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 121,255 KM
Vehicle Description
**2012 MAZDA 3 ! VERY CLEAN CAR AND SMOOTH DRIVE..!!***MANUAL / NO ACCIDENT!!!
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LOCATION : 643 PARKDALE AVENUE NORTH, HAMILTON ON L8H 5Z1
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Warranty
Media / Nav / Comm
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