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2013 Toyota Corolla

S

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2013 Toyota Corolla

S

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

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$11,990

+ taxes & licensing

  • 129,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4796883
  • Stock #: 039579
  • VIN: 2T1BU4EE4DC039579
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2013 TOYOTA COROLLA "S" PACKAGE, SUNROOF, PUSH BUTTON START, REMOTE KEY FOB, SPOILER, PW, PDL, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS, DEALER SERVICED.

2009 VOLKSWAGEN TIGUAN, HIGHLINE, BLACK ON BLACK, NO ACCIDENTS, LOADED, LEATHER SEATS, PAN ROOF, NAVIGATION, ALLOY RIMS, NEW BRAKES ( COMPLETE FRONT AND REAR) IN A EXCELLENT CONDITION BASED ON YEAR AND KM.

2008 HONDA ACCORD EX-L, LOW KM, "ONE OWNER",  NO ACCIDENTS,FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITON, NEW TIRES, NEW BRAKES (COMPLETE/ FRONT AND BACK), FRESH OIL. WITH SUNROOF, LEATHER SEATES, HEATED SEATS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, AIR CONDITIONING, PLUS MUCH MORE.

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ACEN MOTORS INC.

1926 KING. ST. EAST.

HAMILTON - ON.

L8K 1W1

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Locks
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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