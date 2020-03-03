1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1
905-545-7200
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This vehicle is Safety Certified.
2013 TOYOTA COROLLA "S" PACKAGE, SUNROOF, PUSH BUTTON START, REMOTE KEY FOB, SPOILER, PW, PDL, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS, DEALER SERVICED.
2009 VOLKSWAGEN TIGUAN, HIGHLINE, BLACK ON BLACK, NO ACCIDENTS, LOADED, LEATHER SEATS, PAN ROOF, NAVIGATION, ALLOY RIMS, NEW BRAKES ( COMPLETE FRONT AND REAR) IN A EXCELLENT CONDITION BASED ON YEAR AND KM.
2008 HONDA ACCORD EX-L, LOW KM, "ONE OWNER", NO ACCIDENTS,FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITON, NEW TIRES, NEW BRAKES (COMPLETE/ FRONT AND BACK), FRESH OIL. WITH SUNROOF, LEATHER SEATES, HEATED SEATS, ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, AIR CONDITIONING, PLUS MUCH MORE.
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1926 KING. ST. EAST.
HAMILTON - ON.
L8K 1W1
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1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1