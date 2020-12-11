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2015 Chevrolet Spark

104,000 KM

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Acen Motors Inc.

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2015 Chevrolet Spark

2015 Chevrolet Spark

LT

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2015 Chevrolet Spark

LT

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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104,000KM
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  • Listing ID: 6362573
  • Stock #: 766661
  • VIN: KL8CD6S93FC766661

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Stock # 766661
  • Mileage 104,000 KM

Vehicle Description

SOLD CERTIFIED.ACEN MOTORS OFFERS FINANCING RATES YOU CAN AFFORD, OUR CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES HAVE FINANCING AVAILABLE STARTING AT AS LOW AS 4.95%.WE WORK WITH ALL DIFFERENT CREDIT SITUATIONS AND HAVE SOLUTIONS FOR EVEN THE MOST FINANCIALLY DIFFICULT SITUATIONACEN MOTORS IS PROUD TO OFFER OUR LOWEST PRICE GUARANTEE.THIS ENSURES THAT ALL CUSTOMERS RECEIVE THE LOWEST PRICE POSSIBLE.WE CONTINUOUSLY CHECK OUR PRICING VERSUS MARKET VALUE TO ENSURE WE ARE OFFERING OUR CUSTOMERS THE BEST PRICEWE PRICE OUR VEHICLES AT OR BELOW MARKET VALUE AND WE DO NOT HAGGLE.ACEN MOTORS PRE-OWENED VEHICLES COME STANDARD WITH ONE KEY, IF WE RECEIVED MORE THAN ONE KEY FROM PREVIOUS OWNER, WE INCLUDE THEM. ADDITIONAL KEYS MAY BE PURCHASED AT THE TIME OF THE SALE.SERVING HAMILTON ANCASTER STONEYCREEK BINBROOK GRIMSBY ST.CATHERINE NIAGARA FALLS BURLINGTON OAKVILLE MISSISSAUGA TORONTO BRANTFORD LONDON FOR OVER 12 YEARS.VISIT US ONLINE AT: WWW.ACENMOTORS.COMACEN MOTORS INC.1926 KING. ST. EAST.HAMILTON - ON.L8K 1W1 

Vehicle Features

LT1
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Winter Tires
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

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