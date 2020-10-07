Menu
Account
Sign In
Back

2015 Infiniti Q60

46,000 KM

Details Description Features

$29,990

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$29,990

+ taxes & licensing

Acen Motors Inc.

905-545-7200

Contact Seller
2015 Infiniti Q60

2015 Infiniti Q60

Sport

Watch This Vehicle

2015 Infiniti Q60

Sport

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$29,990

+ taxes & licensing

46,000KM
Used
Excellent Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5952294
  • VIN: JN1CV6FE3FM810490

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 46,000 KM

Vehicle Description

2015 Q60 S package, hard top convertible, V6 only 46,000 km, no accidents, excellent condition, fully loaded, Navigation, back up camera, leather, telescopic steering wheel. much more.

 

SOLD CERTIFIED.

ACEN MOTORS OFFERS FINANCING RATES YOU CAN AFFORD, OUR CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES HAVE FINANCING AVAILABLE STARTING AT AS LOW AS 4.95%.WE WORK WITH ALL DIFFERENT CREDIT SITUATIONS AND HAVE SOLUTIONS FOR EVEN THE MOST FINANCIALLY DIFFICULT SITUATIONACEN MOTORS IS PROUD TO OFFER OUR LOWEST PRICE GUARANTEE.THIS ENSURES THAT ALL CUSTOMERS RECEIVE THE LOWEST PRICE POSSIBLE.

WE CONTINUOUSLY CHECK OUR PRICING VERSUS MARKET VALUE TO ENSURE WE ARE OFFERING OUR CUSTOMERS THE BEST PRICEWE PRICE OUR VEHICLES AT OR BELOW MARKET VALUE AND WE DO NOT HAGGLE.

 

ACEN MOTORS PRE-OWENED VEHICLES COME STANDARD WITH ONE KEY, IF WE RECEIVED MORE THAN ONE KEY FROM PREVIOUS OWNER, WE INCLUDE THEM. ADDITIONAL KEYS MAY BE PURCHASED AT THE TIME OF THE SALE.SERVING HAMILTON ANCASTER STONEYCREEK BINBROOK GRIMSBY ST.CATHERINE NIAGARA FALLS BURLINGTON OAKVILLE MISSISSAUGA TORONTO BRANTFORD LONDON FOR OVER 12 YEARS.VISIT US ONLINE AT: WWW.ACENMOTORS.COMACEN MOTORS INC.1926 KING. ST. EAST.HAMILTON - ON.L8K 1W1

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Convertible Hardtop
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Acen Motors Inc.

2008 Nissan 350Z w/B...
 69,000 KM
$18,490 + tax & lic
2014 MINI Cooper Cou...
 52,000 KM
$16,990 + tax & lic
2013 Dodge Journey R/T
 118,000 KM
$13,490 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Acen Motors Inc.

Acen Motors Inc.

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

Call Dealer

905-545-XXXX

(click to show)

905-545-7200

Quick Links
Directions Website Inventory